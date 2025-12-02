देश

Satellite Toll System : नितीन गडकरींच्या ड्रीम प्रोजेक्टला मोठा झटका, सॅटेलाईट टोल टॅक्स कलेक्शन प्रोजेक्ट स्थगित; नेमकं कारण काय?

ANPR Toll System : सरकार आता उपग्रह प्रणालीऐवजी FASTag आधारित Automatic Number Plate Recognition (ANPR) टेक्नॉलॉजीवर भर देत आहे. मंत्रालयाने स्पष्ट केले की १ मे २०२५ पासून सॅटेलाईट टोलिंग लागू करण्याचा कोणताही निर्णय घेतलेला नाही.
Satellite Toll System : नितीन गडकरींच्या ड्रीम प्रोजेक्टला मोठा झटका, सॅटेलाईट टोल टॅक्स कलेक्शन प्रोजेक्ट स्थगित; नेमकं कारण काय?
Yashwant Kshirsagar
केंद्र सरकारची उपग्रहाद्वारे टोल कर वसूल करण्याची बहुप्रतिक्षित योजना सध्या स्थगित करण्यात आली आहे. वाहनांमध्ये ट्रॅकिंग डिव्हाइस बसवल्यामुळे हेरगिरी होण्याची शक्यता आणि सार्वजनिक गोपनीयतेशी तडजोड होण्याची शक्यता असल्याने हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, सरकारने यापूर्वी स्पष्ट केले होते की १ मे पासून सॅटेलाईट टोल वसूल करण्याबाबत कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही.

