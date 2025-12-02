Satellite Toll System : नितीन गडकरींच्या ड्रीम प्रोजेक्टला मोठा झटका, सॅटेलाईट टोल टॅक्स कलेक्शन प्रोजेक्ट स्थगित; नेमकं कारण काय?

केंद्र सरकारची उपग्रहाद्वारे टोल कर वसूल करण्याची बहुप्रतिक्षित योजना सध्या स्थगित करण्यात आली आहे. वाहनांमध्ये ट्रॅकिंग डिव्हाइस बसवल्यामुळे हेरगिरी होण्याची शक्यता आणि सार्वजनिक गोपनीयतेशी तडजोड होण्याची शक्यता असल्याने हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, सरकारने यापूर्वी स्पष्ट केले होते की १ मे पासून सॅटेलाईट टोल वसूल करण्याबाबत कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही..राष्ट्रीय महामार्ग टोलमुक्त करणे आणि जास्त अंतर कव्हर करणे हे उद्दिष्ट ठेवणारी जीएनएसएस (उपग्रह-आधारित टोल प्रणाली) पुढे ढकलण्यात आली आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा आणि नागरिकांची गोपनीयता लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आल्याचे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले..या तंत्रज्ञानाअंतर्गत, प्रत्येक वाहनात ऑन-बोर्ड युनिट (ओबीयू) ट्रॅकिंग डिव्हाइस बसवणे आवश्यक होते. वाहनाचा मार्ग, थांबे, वेग आणि पोहोचण्याचे ठिकाण यासारखी सतत रेकॉर्ड केलेली माहिती असणार होती. अधिकाऱ्यांच्या मते, या डेटाचा गैरवापर केल्याने गंभीर सुरक्षा धोका निर्माण झाला आहे, ज्यामुळे सामान्य नागरिकांच्या खाजगी जीवनात घुसखोरी होण्याची आणि व्हीआयपी हालचालींची माहिती लीक होण्याची शक्यता आहे..चाचणी पूर्ण सरकारने बेंगळुरू-म्हैसूर एक्सप्रेसवे आणि हरियाणाच्या काही भागांवर चाचण्या घेतल्या. योजनेनुसार, महामार्गावर प्रवास केलेले अंतराचा टोल थेट उपग्रहाद्वारे बँक खात्यातून वजा केले जाईल. .ANPR वर काम सुरू रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाचे सचिव व्ही. उमाशंकर यांनी एका हिंदी वेबसाईटला सांगितले की उपग्रह-आधारित टोल संकलन योजना पुढे ढकलण्यात आली आहे. या तंत्रज्ञानामुळे वाहनांचे स्थान आणि चालक डेटा ट्रॅक करण्याची परवानगी मिळाली. मंत्रालय आता ऑटोमॅटिक नंबर प्लेट रेकग्निशन (ANPR) योजनेवर काम करत आहे, ज्यासाठी कोणत्याही उपकरणाची आवश्यकता नाही. महामार्गांवर बसवलेले कॅमेरे नंबर प्लेट रिड करतील आणि सध्याचे FASTag वॉलेटमधून टोलची रक्कम वजा करतील. .सरकारचे स्पष्टीकरणरस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने एप्रिलमध्ये, म्हटले होते की, "काही माध्यमांच्या वृत्तानुसार १ मे २०२५ पासून उपग्रह-आधारित टोलिंग प्रणाली सुरू केली जाईल आणि ती विद्यमान FASTag-आधारित टोल संकलन प्रणालीची जागा घेईल." हे स्पष्ट केले जाते की NHAI ने १ मे २०२५ पासून उपग्रह-आधारित टोलिंगच्या देशभर अंमलबजावणीबाबत असा कोणताही निर्णय घेतला नाही.'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.