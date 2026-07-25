मोबाईल नाही, पुस्तके वाचा; १८ वर्षांपूर्वी मुलांच्या हातात स्मार्टफोन देऊ नका! नितीश भारद्वाज यांचा पालकांना सल्ला

महाभारत मालिकेत भगवान श्रीकृष्णाची भूमिका साकारून घराघरात पोहोचलेले अभिनेते नितीश भारद्वाज यांनी आजच्या पिढीसमोरील आव्हानांवर स्पष्ट मत व्यक्त केले. स्मार्टफोनचा अतिरेक, वाचनाची कमी होत चाललेली सवय, कुटुंबातील संवादाचा अभाव आणि शिस्तीचे महत्त्व या विषयांवर त्यांनी सविस्तर भाष्य केले. AP Globale Digital वा दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी पालकांना मुलांना १८ वर्षांपूर्वी स्मार्टफोन देऊ नका, असा स्पष्ट सल्ला दिला. अपर्णा प्रभू देसाई यांनी ही मुलाखत घेतली..नितीश भारद्वाज यांच्या मते, आजची मुले पुस्तकांपेक्षा रील्स पाहण्यात अधिक वेळ घालवत आहेत. त्यामुळे त्यांची विचार करण्याची क्षमता, भाषेवरील प्रभुत्व आणि एकाग्रता कमी होत आहे. "आजची पिढी पूर्ण वाक्य तयार करू शकत नाही. इंटरनेट आणि तंत्रज्ञान चांगले आहे, मात्र त्याचा वापर कसा करायचा हे शिकणे अधिक महत्त्वाचे आहे," असे त्यांनी सांगितले..ते पुढे म्हणाले की, मुलांना लहानपणापासूनच मोबाईल देण्याऐवजी ग्रंथालयाचे सदस्यत्व द्यावे. पुस्तक वाचल्याने विचार करण्याची क्षमता वाढते, संयम शिकायला मिळतो आणि मेंदू सक्रिय राहतो. "गुगलवर मिळणारी प्रत्येक माहिती खरी असेलच असे नाही. पण पुस्तक लिहिणारा लेखक अभ्यास करून, पडताळणी करूनच लिहितो. त्यामुळे पुस्तकांचे महत्त्व कायम आहे," असे त्यांनी स्पष्ट केले..UPSC पासून AI आधारित सुशासनापर्यंतचा प्रवास; माजी IAS डॉ. नितीन गोकर्ण यांनी सांगितले यशाचे मंत्र .कुटुंबव्यवस्थेबाबत बोलताना नितीश भारद्वाज यांनी आजच्या घरांमध्ये संवाद कमी झाल्याची खंत व्यक्त केली. त्यांच्या घरात जेवणाच्या टेबलावर सर्वांनी एकत्र बसून दिवसातील अनुभव सांगण्याची पद्धत होती. कोणीही सर्वांचे जेवण संपेपर्यंत उठत नसे. अशा छोट्या सवयींमधून संस्कार आणि परस्परांबद्दल आदर निर्माण होतो, असे त्यांनी सांगितले..भारतीय संस्कृती ही जगाला मिळालेली मोठी देणगी असल्याचे सांगताना त्यांनी वेद, उपनिषदे, रामायण, महाभारत आणि भगवद्गीतेचा विशेष उल्लेख केला. "भारतीय ज्ञानपरंपरेची खोली आणि विविधता जगात कुठेही आढळत नाही. आपल्या इतिहासातील छत्रपती शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, राणी लक्ष्मीबाई यांसारख्या व्यक्तिमत्त्वांविषयी जाणून घ्यायचे असेल तर वाचनाशिवाय पर्याय नाही," असे ते म्हणाले..महाभारतातील श्रीकृष्णाच्या भूमिकेबद्दल बोलताना त्यांनी ती भूमिका आपल्यासाठी आशीर्वाद असल्याचे सांगितले. "लोक माझ्याकडे श्रीकृष्णाच्या रूपात पाहतात. त्यामुळे माझ्या प्रत्येक कृतीचा परिणाम लोकांच्या श्रद्धेवर होऊ शकतो. म्हणूनच ती जबाबदारी जपणे आवश्यक आहे," असे त्यांनी नमूद केले..युवकांना संदेश देताना नितीश भारद्वाज यांनी 'वेग नव्हे तर गुणवत्ता' यावर भर दिला. "संयम ठेवा, वाचा, आत्मपरीक्षण करा आणि जीवनात योग्य दिशेने कृती करा. केवळ वेगाने धावण्यापेक्षा गुणवत्तापूर्ण आयुष्य जगणे अधिक महत्त्वाचे आहे," असे सांगत त्यांनी पालकांनी मुलांमध्ये शिस्त, वाचनाची सवय आणि कुटुंबातील संवाद वाढवण्यावर भर द्यावा, असे आवाहन केले..UPSC पासून AI आधारित सुशासनापर्यंतचा प्रवास; माजी IAS डॉ. नितीन गोकर्ण यांनी सांगितले यशाचे मंत्र .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.