Nitish Kumar: ‘बिहारी’ असणे अभिमानाची बाब; मुख्यमंत्री नितीशकुमार,‘एनडीए’च्या सत्ताकाळात राज्य प्रगतिपथावर

पाटणा : ''बिहारी जनतेच्या सेवेसाठी तुम्ही मला २००५ पासून सातत्याने संधी दिली. मी जेव्हा मुख्यमंत्रिपद स्वीकारले तेव्हा 'बिहारी' असणे अपमानास्पद मानले जात असे. आता 'बिहारी' असणे अभिमानाची गोष्ट आहे,'' असे सांगत बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी राज्याच्या जलद विकासासाठी आगामी विधानसभा निवडणुकीत पुन्हा एकदा 'एनडीए'ला मत देण्याचे आवाहन शनिवारी केले..संयुक्त जनता दलाने (जेडीयू) नितीशकुमार यांनी आज एक व्हिडिओ प्रसारित केला आहे. त्यात त्यांनी बिहारमधील पूर्वीच्या परिस्थिती मांडत त्यांच्या सरकारमुळे झालेले बदलावर भाष्य केले आहे. ते म्हणाले, ''आमचे सरकार कुटुंबासाठी काम केले नाही सर्व वर्गांतील लोकांसाठी काम केले आहे..राज्याचा विकास हेच माझे नेहमी प्रमुख उद्दिष्ट आहे. बिहारमध्ये आता विकास वेगाने होऊ लागला आहे. तुम्ही २००५ पासून मला बिहारी जनतेची सेवा करण्याची संधी दिली. त्यावेळी 'बिहारी' असणे अपमानजनक वाटत असे. तेव्हापासून मी प्रामाणिकपणे आणि कठोर मेहनत घेत सेवा केली आहे..''आमचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्थेत उल्लेखनीय सुधारणा झाली आहे. २००५ पूर्वी बिहारची परिस्थिती लोकांना ठावूक आहे. सत्तेत आल्यानंतर आम्ही कायदा-सुव्यवस्था पुनर्स्थापनेला प्राधान्य दिले व बिहारमध्ये कायद्याचे राज्य प्रस्थापित केले..आज बिहारी असणे ही राज्यातील लोकांसाठी अभिमानाची गोष्ट बनली आहे,'' असे ते म्हणाले. आमच्या सरकारने महिलांसह हिंदू, मुस्लिम, सवर्ण, दलित आणि समाजातील दुर्बल घटक तसेच मागासवर्गीयांच्या सक्षमीकरणासाठी अनेक उपाययोजना केल्या. बिहारच्या सर्वांगीण विकासासाठी अनेक पावले उचलली आणि हे प्रयत्न पुढेही सुरू राहील," असे मुख्यमंत्री म्हणाले. दोन्ही ठिकाणी 'एनडीए' असल्यामुळे बिहार प्रगतिपथावर आहे. ही प्रगती अशीच पुढे सुरू राहिली पाहिजे. मोदी यांच्या पाठिंब्याने कार्यरत 'दुहेरी इंजिन' सरकारच्या विकासकामांना गती देण्यासाठी तुम्ही 'एनडीए'ला संधी दिली पाहिजे,'' असे आवाहन नितीशकुमार यांनी केले..Bihar Elections : जामिनावर असलेल्यांवर जनतेचा विश्वास नाही; यादव कुटुंबावर पंतप्रधान मोदींचा घणाघात.विकसित बिहारसाठी मत द्या: नितीश'एनडीए' सरकार पुन्हा सत्तेवर आले तर बिहारचा विकास आणखी वेगाने होईल. तुम्ही 'एनडीए'च्या उमेदवारांना पाठिंबा द्या आणि आम्हाला पुन्हा एकदा तुमची सेवा करण्याची संधी द्या. यातून 'विकसित बिहार' घडविता येईल आणि देशातील अव्वल राज्यांपैकी एक बनेल," असे सांगत नितीशकुमार यांनी मतदारांना साद घातली आहे..