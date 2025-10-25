JDU Expelled Leaders: मोठी बातमी! निवडणुकीच्या तोंडावर सत्ताधारी पक्षाकडून ११ बड्या नेत्यांची पक्षातून हकालपट्टी, कारण काय?

बिहार विधानसभा निवडणुकीदरम्यान नितीश कुमार यांच्या जेडीयूने महत्त्वपूर्ण कारवाई केली आहे. पक्षविरोधी कारवायांमध्ये सहभागी असल्याबद्दल त्यांनी ११ नेत्यांना पक्षातून काढून टाकले आहे. यामध्ये माजी मंत्री, माजी एमएलसी आणि माजी आमदारांचा समावेश आहे. पक्षातून काढून टाकण्यात आलेल्या नेत्यांमध्ये माजी मंत्री शैलेश कुमार, माजी एमएलसी संजय प्रसाद, माजी आमदार श्याम बहादूर सिंह, माजी एमएलसी रणविजय सिंह, माजी आमदार सुदर्शन कुमार यांच्यासह ११ नेत्यांचा समावेश आहे..जमालपूर निवडणूक अपक्ष म्हणून लढवणारे माजी मंत्री शैलेश कुमार यांना जेडीयूने पक्षातून काढून टाकले आहे. चकाई मतदारसंघातून अपक्ष म्हणून लढवणारे संजय प्रसाद यांनाही पक्षातून काढून टाकण्यात आले आहे. शिवाय, बरहरा मतदारसंघातून अपक्ष म्हणून लढणारे माजी एमएलसी रणविजय सिंह यांच्यावर कारवाई करण्यात आली आहे..Governor Acharya Devvrat : ''पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दैवी, त्यांच्यात अशक्यही शक्य करण्याची ताकद'', महाराष्ट्राचे राज्यपालांचे प्रशंसोद्गार.... .दरम्यान जिरादेई येथून निवडणूक लढवणारे विवेक शुक्ला यांना जेडीयूमधून काढून टाकण्यात आले आहे, तसेच महुआ मतदारसंघातून निवडणूक लढवणाऱ्या आस्मा परवीन यांनाही पक्षातून काढून टाकण्यात आले आहे. बारबीघा मतदारसंघातून अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवणारे सुदर्शन कुमार यांनाही पक्षातून काढून टाकण्यात आले आहे..याशिवाय जेडीयूने बरहरियातून निवडणूक लढवणारे श्याम बहादूर सिंग, नवीनगरमधून निवडणूक लढवणारे लव कुमार, मोतिहारीमधून निवडणूक लढवणारे दिव्यांशु भारद्वाज, साहेबपूर कमलमधून निवडणूक लढवणारे अमर कुमार सिंह आणि कडवा मतदारसंघातून निवडणूक लढवणाऱ्या आशा सुमन यांची पक्षातून हकालपट्टी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.