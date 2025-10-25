देश

JDU Expelled Leaders: मोठी बातमी! निवडणुकीच्या तोंडावर सत्ताधारी पक्षाकडून ११ बड्या नेत्यांची पक्षातून हकालपट्टी, कारण काय?

Bihar Assembly Election News: बिहार विधानसभा निवडणुकीपूर्वी एक मोठे पाऊल उचलत, जेडीयूने एका माजी मंत्र्यासह ११ नेत्यांना पक्षातून काढून टाकले आहे.
बिहार विधानसभा निवडणुकीदरम्यान नितीश कुमार यांच्या जेडीयूने महत्त्वपूर्ण कारवाई केली आहे. पक्षविरोधी कारवायांमध्ये सहभागी असल्याबद्दल त्यांनी ११ नेत्यांना पक्षातून काढून टाकले आहे. यामध्ये माजी मंत्री, माजी एमएलसी आणि माजी आमदारांचा समावेश आहे. पक्षातून काढून टाकण्यात आलेल्या नेत्यांमध्ये माजी मंत्री शैलेश कुमार, माजी एमएलसी संजय प्रसाद, माजी आमदार श्याम बहादूर सिंह, माजी एमएलसी रणविजय सिंह, माजी आमदार सुदर्शन कुमार यांच्यासह ११ नेत्यांचा समावेश आहे.

