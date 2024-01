Nitish Kumar: नितीश कुमारांची लवकरच होणार इंडिया आघाडीच्या समन्वयकपदी नियुक्तीची घोषणा - सूत्र

नवी दिल्ली : बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांची लवकरच इंडिया आघाडीच्या समन्वयकपदी नियुक्तीची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. सुत्रांच्या हवाल्यानं इंडिया टुडेनं याबाबत वृत्त दिलं आहे. यासंदर्भात विरोधी पक्षांची व्हर्च्युअल बैठक आजच होणार होती पण ती पुढे ढकलण्यात आली असून आता या आठवड्यात ही बैठक कधीही होऊ शकते. या बैठकीत नितीश कुमारांच्या नावाची समन्वयकपदी घोषणा होण्याची शक्यता आहे. (Nitish Kumar likely to be appointed convenor of INDIA bloc