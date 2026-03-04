बिहारमध्ये घडामोडींना वेग, नितीश कुमार जाणार राज्यसभेवर, मुलगा होणार उपमुख्यमंत्री, पण मुख्यमंत्रीपदी कुणाची वर्णी?

बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार राज्यसभेवर जाणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. जर ते राज्यसभेवर गेले, तर बिहारमध्ये पुढील मुख्यमंत्री कोण होणार, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. या पार्श्वभूमीवर राजकीय वर्तुळात विविध चर्चांना उधाण आले असून अनेक तर्कवितर्क लावले जात आहेत. त्यामुळे बिहारमधील राजकीय घडामोडींनाही वेग आला आहे..सूत्रांच्या माहितीनुसार, नितीश कुमार यांनी राज्यसभा निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची तयारी पूर्ण केली आहे. पक्षाने त्यांच्या नामांकनासाठी आवश्यक सर्व कागदपत्रे तयार केली असून ते उद्या अर्ज दाखल करू शकतात, अशी माहिती समोर येत आहे. तसेच १६ मार्चनंतर नितीश कुमार मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देऊ शकतात, अशीही चर्चा आहे. १६ मार्च रोजी होणाऱ्या राज्यसभा निवडणुकीपर्यंत ते मुख्यमंत्रीपदी कायम राहतील, असे सांगितले जात आहे..DK Shivakumar Statement : बिहारमध्ये शपथविधीची धामधूम, तर कर्नाटकात डीके शिवकुमारांच्या विधानाने राजकीय खळबळ!.जर नितीश कुमार राज्यसभेवर गेले, तर त्यांना बिहारच्या मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागेल. अशा परिस्थितीत पुढील मुख्यमंत्री कोण होणार, याबाबत राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मुख्यमंत्रीपदासाठी भाजप दावा करू शकतो, तर उपमुख्यमंत्रीपदी नितीश कुमार यांचे सुपुत्र निशांत कुमार यांची वर्णी लागण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..कर्नाटकात घडामोडींना वेग! सतीश जारकीहोळी होणार उपमुख्यमंत्री? डी. के. शिवकुमारांचा 'तो' प्रस्ताव स्वीकारणार? मध्यरात्री दोघांची चर्चा.दरम्यान, २०२५ च्या बिहार विधानसभा निवडणुकीत भाजपने ८९ जागा जिंकल्या, तर नितीश कुमार यांच्या जेडीयू पक्षाने ८५ जागा मिळवल्या आहेत. या निवडणुकीत भाजप सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास आला होता. मात्र, तरीही भाजपने नितीश कुमार यांना मुख्यमंत्रीपदासाठी पाठिंबा दिला होता. आता जर नितीश कुमार राज्यसभेवर गेले, तर बिहारचा पुढील मुख्यमंत्री भाजपचा असण्याची दाट शक्यता व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.