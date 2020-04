मोठी बातमी : केंद्रिय कर्मचाऱ्यांच्या वाढीव महागाई भत्त्याबाबत सरकारचा मोठा निर्णय

नवी दिल्ली : केंद्रिय कर्मचाऱ्यांना १ जानेवारी २०२० ते ०१ जुलै २०२१ दरम्यान अतिरिक्त महागाई भत्ता मिळणार नसल्याचे केंद्र सरकारने आज जाहीर केले आहे. सध्याचा महागाई भत्ता मात्र चालू राहणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. म्हणजेच, केंद्रिय कर्मचाऱ्यांना DA आणि DR मिळणार नाही. केंद्रिय अर्थमंत्रलयाने ही घोषणा केली आहे.

कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. या भत्त्यातली वाचलेली रक्कम ही कोरोना संक्रमित लोकांच्या उपचारासाठी वापरण्यात येणार असल्याचेही केंद्र सरकारकडून जाहीर करण्यात आले आहे. हा निर्णय केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी, केंद्र सरकारच्या पेन्शनधारकांसाठी आणि रेल्वे कर्मचाऱ्यांसाठी लागू होईल. हा निर्णय केंद्र सरकारच्या एकूण ४८ लाख कर्मचारी आणि ६५ लाख पेन्शनधारक कर्मचाऱ्यांवर परिणाम करणार आहे.

Addl installment of Dearness Allowance (DA) payable to central govt employees & Dearness Relief (DR) to central govt pensioners, due from 1st Jan, 2020 shall not be paid. Addl installments of DA & DR from 1 July 2020 & 1 Jan 2021 shall also not be paid: Ministry of Finance (1/2) pic.twitter.com/j5SsuhYkko

— ANI (@ANI) April 23, 2020