नवी दिल्ली : No-confidence motions : केंद्रातील मोदी सरकारविरोधात विरोधकांनी आणलेल्या अविश्वास प्रस्तावानिमित्त आज लोकसभेत चर्चेला सुरुवात झाली आहे. यावेळी काँग्रेसनं मणिपूरच्या विषयावर पंतप्रधान मोदींना तीन प्रश्न विचारले आहेत. काँग्रेसचे आसामचे खासदार गौरव गोगोई यांनी हे प्रश्न विचारले. (No confidence motions in LokSabha against Modi Govt Congress asked three questions to PM Modi)

अविश्वास प्रस्ताव मणिपूरवर चर्चेसाठी आणला

गौरव गोगोई म्हणाले, लोकसभा अध्यक्षांचे आभार की त्यांनी आमचा INDIA आघाडीचा प्रस्ताव स्वीकारला. हा प्रस्ताव आणावा लागला ही आमची मजबुरी आहे. हा अविश्वास प्रस्ताव आम्ही मणिपूरबद्दल आणला आहे. मणिपूच्या महिला, पुरुष, विद्यार्थी, शेतकरी न्याय मागत आहेत. मणिपूर जळतोय तर भारतही जळतो आहे. मणिपूरमध्ये आग लागली तर भारतात आग लागली आहे.

पंतप्रधानांचं मौनव्रत तोडण्यासाठी प्रस्ताव

हा फक्त मणिपूरचा नाही तर भारताचा विषय आहे. पंतप्रधानांनी सभागृहात बोलावं एवढीच आमची अपेक्षा होती. पण पंतप्रधान यांनी मौनव्रत धारण केलं आहे, त्यांचं हे मौनव्रत तोडण्यासाठी हा प्रस्ताव आम्हाला आणावा लागला. मणिपूरमध्ये शांतता नाही. इथं सुरु असलेला हिंसाचार हा काही पहिला हिंसाचार नाही. मी स्वत: त्या भागातील आहे, एवढा राग आम्ही यापूर्वी कधीही पहिला नव्हता.

PM मोदींना विचारले तीन सवाल

डबल इंजिनच मणिपूरचं सरकार फेल झालं आहे, हे मान्य करावे लागेल, असं सांगत यावेळी काँग्रेसनं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना तीन सवाल विचारले आहेत.

प्रश्न 1 - मोदी मणिपूरला का गेले नाहीत?

प्रश्न 2 - मोदी मणिपूरवर का बोलत नाहीत ? बोलले तर 37 सेकंद का? इतर मंत्री या विषयावर बोलतात पण मोदी का बोलत नाहीत?

प्रश्न 3 - मोदींनी मणिपूरच्या मुख्यमंत्र्यांची हाकालपट्टी का केली नाही? इतर राज्यांमध्ये आपण मुख्यमंत्री बदलले मग मणिपूरच्या मुख्यमंत्र्यांना का बदललं नाही?

असे सवाल काँग्रेसनं इंडिया आघाडीच्यावतीनं उपस्थित केले.

गोगोईंनी कुठले मुद्दे मांडले?