देश

Deportation Rule: राष्ट्रीयत्वाची खात्री झाल्याशिवाय हकालपट्टी नाही; सर्वोच्च न्यायालयात केंद्राची भूमिका, निर्वासनासाठी ३ अटी अनिवार्य

Deportation Rules News: कोणत्याही परदेशी नागरिकाला त्याच्या राष्ट्रीयत्वाची पुष्टी, वैध प्रवास कागदपत्रे आणि संबंधित देशाच्या संमतीशिवाय हद्दपार केले जाऊ शकत नाही.
Deportation Rules

Deportation Rules

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला कळवले आहे की, ज्या परदेशी नागरिकांच्या राष्ट्रीयत्वाची पडताळणी झालेली नाही, त्यांना त्यांच्या मूळ देशाने नागरिकत्वाची पडताळणी करून स्वीकारण्यास सहमती दर्शवल्याशिवाय हद्दपार केले जाऊ शकत नाही. आसाममध्ये परदेशी म्हणून घोषित केलेल्या आणि सध्या हद्दपारीची कोणतीही शक्यता नसलेल्या लोकांच्या अनिश्चित अटकेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेला उत्तर म्हणून गृह मंत्रालयाने हे प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले.

Loading content, please wait...
Supreme Court
Central Government
central government news