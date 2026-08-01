Deportation Rule: राष्ट्रीयत्वाची खात्री झाल्याशिवाय हकालपट्टी नाही; सर्वोच्च न्यायालयात केंद्राची भूमिका, निर्वासनासाठी ३ अटी अनिवार्य

केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला कळवले आहे की, ज्या परदेशी नागरिकांच्या राष्ट्रीयत्वाची पडताळणी झालेली नाही, त्यांना त्यांच्या मूळ देशाने नागरिकत्वाची पडताळणी करून स्वीकारण्यास सहमती दर्शवल्याशिवाय हद्दपार केले जाऊ शकत नाही. आसाममध्ये परदेशी म्हणून घोषित केलेल्या आणि सध्या हद्दपारीची कोणतीही शक्यता नसलेल्या लोकांच्या अनिश्चित अटकेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेला उत्तर म्हणून गृह मंत्रालयाने हे प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले..केंद्राने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, ज्या परदेशी नागरिकाचे राष्ट्रीयत्व अज्ञात किंवा सत्यापित नाही, त्याला त्याचे राष्ट्रीयत्व निश्चित झाल्यावर वैध प्रवास कागदपत्रे उपलब्ध झाल्यावर किंवा संबंधित देशाने त्याला स्वीकारल्यावरच हद्दपार केले जाऊ शकते. राष्ट्रीयत्वाची पडताळणी केल्याशिवाय हद्दपारीची प्रक्रिया सुरू केली जाऊ शकत नाही..शंभर लोकांना घेऊन अरविंद केजरीवाल पंतप्रधानांच्या घरावर जाणार; 'आप'ने उचलला नवीनच मुद्दा, अडीच लाख स्वाक्षऱ्यांचे निवेदन.शपथपत्रानुसार, एखाद्या परदेशी नागरिकाला, त्याची शिक्षा पूर्ण झाल्यावर किंवा त्याच्याविरुद्धची न्यायालयीन कार्यवाही प्रलंबित असताना, संबंधित राज्य, केंद्रशासित प्रदेश किंवा परदेशी प्रादेशिक नोंदणी कार्यालय (FRRO) द्वारे हद्दपार केले जाऊ शकते, परंतु त्यासाठी त्याच्याकडे वैध पारपत्र किंवा इतर प्रवासाची कागदपत्रे असणे आणि त्याच्याविरुद्ध इतर कोणताही फौजदारी खटला प्रलंबित नसणे आवश्यक आहे..केंद्राने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, परदेशी नागरिकाला हद्दपार करण्यापूर्वी, राष्ट्रीयत्व पडताळणी प्रक्रियेचा भाग म्हणून संबंधित देशाच्या दूतावास किंवा उच्चायुक्तालयातून आवश्यक प्रवास कागदपत्रे मिळवणे अनिवार्य आहे. प्रतिज्ञापत्रानुसार, अशा प्रकरणांमध्ये, संबंधित राज्य सरकार किंवा एफआरआरओ/एफआरओ परराष्ट्र मंत्रालयाकडे हे प्रकरण मांडू शकतात. प्रवासाची कागदपत्रे जारी करण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी अटक झाल्यावर किंवा एफआयआर नोंदवल्यावर यापैकी जे आधी घडेल, तेव्हा परदेशी नागरिकाचा तपशील आणि छायाचित्रे तात्काळ प्रदान करू शकतात..केंद्राने पुढे असा युक्तिवाद केला की, जोपर्यंत राष्ट्रीयत्वाची पडताळणी होत नाही आणि हद्दपारी शक्य होत नाही, तोपर्यंत अशा बेकायदेशीर स्थलांतरितांच्या हालचालींवर कायदेशीर निर्बंध असावेत. पळून जाण्यापासून रोखण्यासाठी, राष्ट्रीय सुरक्षेचे रक्षण करण्यासाठी आणि अंतिमतः मायदेशी परत पाठवण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी हे आवश्यक आहे, असा युक्तिवाद केंद्राने केला. केंद्र सरकारने असा युक्तिवादही केला की राष्ट्रीयत्वाची पडताळणी करणे हे परदेशी सरकारचे सार्वभौम कार्य आहे आणि त्यामुळे ती प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी कोणतीही कालमर्यादा निश्चित केली जाऊ शकत नाही. .कुलगाममध्येही 'पहलगाम पॅटर्न'? धर्म विचारून मजुरांची हत्या? तपास सुरू.म्हणून, न्यायालयाने असा निर्णय दिला की, जोपर्यंत अशा व्यक्तींच्या राष्ट्रीयत्वाची पुष्टी होत नाही आणि त्यांची हकालपट्टी होत नाही, तोपर्यंत त्यांना निर्धारित तात्पुरत्या निवाऱ्यात ठेवले पाहिजे. प्रतिज्ञापत्रात सर्वोच्च न्यायालयाच्या भीम सिंग विरुद्ध भारत संघ खटल्यातील २०१२ च्या निकालाचाही संदर्भ देण्यात आला आहे, ज्यानुसार गृह मंत्रालयाने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना असा सल्ला दिला होता की, ज्या परदेशी नागरिकांनी आपली शिक्षा पूर्ण केली आहे, परंतु राष्ट्रीयत्वाची पुष्टी न झाल्यामुळे किंवा प्रवास कागदपत्रे न मिळाल्यामुळे ज्यांच्या हद्दपारीस विलंब होत आहे, त्यांना तुरुंगातून सोडून त्यांच्या हद्दपारीपर्यंत तुरुंग परिसराबाहेर मर्यादित हालचालींसह योग्य ठिकाणी ठेवता येईल..गेल्या वर्षी, परदेशी घोषित केलेल्या व्यक्तींना हद्दपार करण्यासाठी पावले उचलण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल न्यायालयाने केंद्र आणि आसाम सरकारला प्रश्न उपस्थित केला होता. एका संबंधित प्रकरणात, बांगलादेशी असल्याचा आरोप असलेल्या व्यक्तींना हद्दपार करण्याऐवजी अनिश्चित काळासाठी ताब्यात ठेवल्याबद्दल न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते..अयोध्या हादरली! मेडिकल कॉलेजच्या 'एक्स-रे रूम'मध्ये सापडला बॉम्ब बनवण्याचा फॉर्म्युला; तीन जण ताब्यात.पश्चिम बंगालमधून काही लोकांना बांगलादेशात सक्तीने परत पाठवण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणारे आणखी एक प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यांना परत पाठवण्याच्या कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देत केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. अलीकडेच, केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयासमोर आश्वासन दिले आहे की, ज्यांना बांगलादेशात सक्तीने परत पाठवण्यात आले होते, त्या एका गर्भवती महिलेला आणि तिच्या कुटुंबाला मानवतावादी दृष्टिकोनातून परत आणले जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.