'डिजिटल अरेस्ट' नावाचा कोणताही कायदा नाही! मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचे जनतेला कळकळीचे आवाहन

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी राज्यातील जनतेच्या आर्थिक आणि मानसिक सुरक्षिततेसाठी एक पाऊल पुढे टाकत 'योगी की पाती' या नावाने एक विशेष पत्र प्रसिद्ध केले आहे. गेल्या काही काळात 'डिजिटल अरेस्ट'च्या नावाखाली निष्पाप नागरिकांची होणारी लूट पाहता, मुख्यमंत्र्यांनी या पत्राद्वारे जनतेला वस्तुस्थितीची जाणीव करून दिली आहे. 'तुमची जागरूकता हाच सायबर गुन्हेगारांविरुद्धचा सर्वात मोठा अस्त्र आहे," अशा स्पष्ट शब्दांत त्यांनी नागरिकांना सतर्क राहण्याचा संदेश दिला आहे..'डिजिटल अरेस्ट' नावाचा कोणताही कायदा नाहीपत्रात मुख्यमंत्र्यांनी अत्यंत महत्त्वाचा खुलासा केला आहे, जो प्रत्येक नागरिकाने जाणून घेणे आवश्यक आहे. सध्या सायबर ठगांकडून वापरल्या जाणाऱ्या 'डिजिटल अरेस्ट' या शब्दाबद्दल त्यांनी स्पष्ट केले की, भारतीय संविधानात किंवा कोणत्याही फौजदारी कायद्यात 'डिजिटल अरेस्ट' नावाची कोणतीही तरतूद अस्तित्वात नाही..सायबर गुन्हेगार स्वतःला सीबीआय, पोलीस किंवा कस्टम अधिकारी असल्याचे भासवून व्हिडिओ कॉल करतात. ते समोरच्या व्यक्तीला मनी लॉन्ड्रिंग किंवा अंमली पदार्थांच्या तस्करीसारख्या खोट्या गुन्ह्यात अडकवण्याची भीती घालतात आणि तासनतास व्हिडिओ कॉलवर राहण्यास (व्हर्च्युअली डिटेन) भाग पाडतात.कोणतीही सरकारी यंत्रणा किंवा पोलीस विभाग व्हॉट्सॲप, व्हिडिओ कॉल किंवा सोशल मीडियाच्या माध्यमातून कधीही कोणाला अटक करत नाही किंवा सुटकेसाठी पैशांची मागणी करत नाही, हे त्यांनी ठामपणे स्पष्ट केले आहे..सोशल मीडिया आणि माहितीची गोपनीयतामुख्यमंत्री योगी यांनी आपल्या पत्रात डिजिटल युगातील धोक्यांवरही भाष्य केले आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे जीवन सोपे झाले असले तरी, आपल्याकडून नकळतपणे होणाऱ्या चुका गुन्हेगारांच्या पथ्यावर पडत आहेत..सोशल मीडियावर आपले फोटो, व्हिडिओ आणि विशेषतः 'लाईव्ह लोकेशन' शेअर करणे टाळा. गुन्हेगार याच माहितीचा वापर करून तुमची दिनचर्या आणि कुटुंबाचा तपशील मिळवतात, ज्याचा वापर नंतर ब्लॅकमेलिंग किंवा फसवणुकीसाठी केला जातो.आपला ओटीपी (OTP), बँक खात्याचा पासवर्ड, आधार क्रमांक किंवा पिन कधीही कोणाशीही शेअर करू नका, मग समोरची व्यक्ती स्वतःला कितीही मोठा अधिकारी म्हणवून घेत असली तरीही..सायबर क्राईमविरुद्ध यूपी सरकारची सज्जताराज्यातील सायबर सुरक्षा यंत्रणेचा विस्तार कसा झाला आहे, याचेही चित्र मुख्यमंत्र्यांनी मांडले. २०१७ पूर्वी उत्तर प्रदेशात केवळ दोन सायबर पोलीस ठाणी होती, परंतु आज परिस्थिती पूर्णपणे बदलली आहे:आता उत्तर प्रदेशातील सर्व ७५ जिल्ह्यांमध्ये सुसज्ज सायबर पोलीस ठाणी कार्यरत आहेत. प्रत्येक स्थानिक पोलीस ठाण्यात आता 'सायबर हेल्प डेस्क' उपलब्ध आहे, जिथे सामान्य नागरिक कोणत्याही भीतीशिवाय आपली तक्रार नोंदवू शकतात..फसवणूक झाल्यास 'गोल्डन अवर'मध्ये करा तक्रारजर दुर्दैवाने सायबर फसवणूक झाली, तर वेळ न घालवता पावले उचलणे किती महत्त्वाचे आहे, यावर मुख्यमंत्र्यांनी भर दिला आहे.हेल्पलाइन : फसवणूक झाल्याचे लक्षात येताच तात्काळ १९३० या क्रमांकावर कॉल करा किंवा राष्ट्रीय सायबर क्राईम पोर्टलवर तक्रार नोंदवा. जेवढ्या लवकर (साधारणपणे पहिल्या १-२ तासांत) तक्रार केली जाईल, तेवढी तुमच्या बँक खात्यातून गेलेली रक्कम गोठवण्याची आणि ती परत मिळण्याची शक्यता अधिक असते..'योगी की पाती' हे केवळ पत्र नसून ती उत्तर प्रदेशातील प्रत्येक नागरिकासाठी एक 'सुरक्षा कवच' आहे. विशेषतः वृद्ध नागरिक, महिला आणि विद्यार्थ्यांनी या धोक्यांपासून सावध राहावे, अशी कळकळीची विनंती मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी केली आहे. "घाबरू नका, सतर्क राहा आणि सायबर मुक्त उत्तर प्रदेश घडवण्यासाठी सहकार्य करा," या आवाहनाने त्यांनी पत्राचा समारोप केला आहे..