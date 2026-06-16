AI शिकण्यासाठी लाखो रुपये खर्च करण्याची गरज नाही! दीड लाख तरुणांना IBM देणार मोफत प्रोफेशनल ट्रेनिंग

उत्तर प्रदेशातील योगी सरकारने राज्यातील सुशिक्षित तरुणांना जागतिक स्तरावरील तंत्रज्ञानाशी जोडण्यासाठी आणि त्यांच्या रोजगाराच्या संधी वाढवण्यासाठी एक अत्यंत मोठा आणि महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. राज्यातील तरुणांना आता 'प्रोफेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स' (Professional AI) चे मोफत प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. उत्तर प्रदेश कौशल्य विकास मिशन (UPSDM) ने यासाठी जागतिक पातळीवरील नामांकित आयटी कंपनी 'IBM' (आयबीएम स्किल फाउंडेशन) सोबत एक महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करार (MoU) केला आहे..या योजनेअंतर्गत राज्यातील तब्बल १.५ लाख (दीड लाख) तरुणांना एआयचे व्यावसायिक प्रशिक्षण पूर्णपणे मोफत मिळणार आहे.१,००० केंद्रांवर प्रशिक्षण अन् रोजगाराची हमीयूपीएसडीएम (UPSDM) चे मिशन संचालक पुलकित खरे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या ऐतिहासिक कराराचा थेट फायदा कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना रोजगार मिळवण्यासाठी होणार आहे:प्रशिक्षण केंद्रे: उत्तर प्रदेश कौशल्य विकास मिशन आणि 'दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना' (DDU-GKY) च्या अंतर्गत येणाऱ्या राज्यातील १,००० केंद्रांवर हे प्रशिक्षण सुरू केले जाईल..मेगा जॉब फेअर आणि प्लेसमेंट: प्रशिक्षण पूर्ण करणाऱ्या तरुणांसाठी विशेष 'मेगा जॉब फेअर' (Mega Job Fair) आयोजित केले जातील आणि प्लेसमेंट ड्राइव्ह चालवली जाईल.उद्योग जगताचा अनुभव: प्रशिक्षण कालावधी दरम्यानच विविध रोजगार सहभागी उपक्रम राबवले जातील, ज्यायोगे विद्यार्थ्यांना कॉर्पोरेट जगताची कार्यप्रणाली, बाजारपेठेची मागणी आणि करिअरच्या संधींची अचूक माहिती मिळेल.कॉर्पोरेट इंटरव्ह्यू आणि संवाद कौशल्याची तयारीतरुणांना केवळ पारंपारिक पुस्तकी ज्ञान न देता, एआय सारख्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानात सक्षम बनवणे हे सरकारचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. विद्यार्थ्यांना कंपन्यांमध्ये सहज नोकरी मिळावी म्हणून त्यांची 'इंटरव्ह्यू'ची (मुलाखत) विशेष तयारी करून घेतली जाईल. करिअर वर्कशॉपच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांचे संवाद कौशल्य (Communication Skills), व्यावसायिक वर्तन (Professional Behavior), आत्मविश्वास आणि कार्यस्थळावरील अपेक्षा यांसारख्या महत्त्वाच्या कॉर्पोरेट कौशल्यांचे प्रशिक्षण दिले जाईल..या कराराच्या पार्श्वभूमीवर, लखनऊ येथील यूपीएसडीएम मुख्यालयात 'एआय फॉर पब्लिक सर्व्हिस अँड गुड गव्हर्नन्स' या कार्यशाळेचे आयोजन करून अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना प्रशासनात एआयच्या वापराबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले.प्राथमिक शाळांमध्ये 'निपुण अभियानाचा' विस्तार; १० नवीन मानक लागूएकीकडे तरुणांना एआयचे प्रशिक्षण दिले जात असतानाच, दुसरीकडे प्राथमिक शाळांमधील शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठीही बेसिक शिक्षण विभागाने मोठे पाऊल उचलले आहे. राज्यातील शासकीय प्राथमिक शाळांमध्ये इयत्ता तिसरी ते पाचवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना 'निपुण' (Nipun) बनवण्यासाठी एक विशेष मोहीम सुरू केली जात आहे. आतापर्यंत हे मिशन प्री-प्राथमिक ते इयत्ता दुसरीपर्यंतच लागू होते, परंतु आता त्याचा विस्तार करण्यात आला आहे.बेसिक आणि माध्यमिक शिक्षण विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा यांनी जारी केलेल्या आदेशानुसार, शाळांमध्ये १० नवीन मानक (Rules) लागू केले जातील:.Sant Dnyaneshwar Maharaj palkhi: ज्ञानेश्वर माउली पालखी रथ बैलजोडीवरून वाद; रानवडे कुटुंबीयांना मान, मात्र देवस्थानचे पत्र नाही.१. विद्यार्थ्यांच्या सामाजिक आणि भावनिक आरोग्यासाठी वर्गातील वातावरण सहज, सुरक्षित आणि सकारात्मक ठेवणे.२. नियमित सराव कार्य (Homework) देऊन त्यावर विद्यार्थ्यांकडून फीडबॅक घेणे.३. मुलांची आकलनशक्ती तपासण्यासाठी शिक्षकांनी वर्गात विद्यार्थ्यांचे नाव घेऊन प्रश्न विचारणे.४. विद्यार्थ्यांच्या शिकण्याच्या पातळीचे नियमित मूल्यमापन करून, कमकुवत मुलांसाठी विशेष 'कॅच-अप अभियान' चालवणे.५. विद्यार्थ्यांना वर्गातील शैक्षणिक चर्चेत सक्रियपणे सामील करून घेणे.६. शिकण्याचा वेळ वाढवण्यासाठी विशेष शैक्षणिक योजना तयार करणे.७. विद्यार्थ्यांना स्वतंत्रपणे लेखनाचा सराव करण्यासाठी प्रोत्साहित करणे.८. विद्यार्थ्यांचे लहान-लहान गट (Groups) बनवून त्यांना अभ्यासाचे टास्क देणे.९. गणितातील कठीण सूत्रे सोप्या पद्धतीने समजून सांगण्यासाठी टीएलएम (TLM - Teaching Learning Material) चा नियमित वापर करणे.लखनऊमधील या मोठ्या घोषणेनंतर राज्यातील विविध तांत्रिक संस्था आणि शिक्षण वर्तुळातून योगी सरकारच्या या 'फ्युचर-रेडी' (Future-ready) निर्णयाचे उत्स्फूर्त स्वागत केले जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.