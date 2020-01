CAA ला कोणतेच राज्य नकार देऊ शकत नाही, कारण... : सिब्बल

कोझिकोड : संसदेत मंजूर झालेल्या नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या (सीएए) अंमलबजावणीस कोणतेच राज्य नकार देऊ शकत नाही. नकार दिल्यास ते असंवैधानिक ठरेल, असे ज्येष्ठ काँग्रेस नेते कपिल सिब्बल यांनी म्हटले आहे.

#WATCH Senior Congress leader Kapil Sibal in Kozhikode, Kerala: Constitutionally, it will be difficult for any state government to say that 'I will not follow a law passed by Parliament'. #CitizenshipAmendmentAct pic.twitter.com/tNeSt5h0e5

— ANI (@ANI) January 18, 2020