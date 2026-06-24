Mary Dog: ना साक्षीदार, ना CCTV... जेव्हा सर्व पुरावे झाले फेल, तेव्हा मैदानात उतरली 'मेरी' अन् उघडले ६ वर्षांच्या चिमुरडीवरील अत्याचाराचे रहस्य

"कायद्याचे हात लांब असतात",ही म्हण आपण अनेकदा ऐकली आहे. मात्र, जेव्हा मानवाने तयार केलेले आधुनिक कॅमेरे आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञान अपयशी ठरते, तेव्हा निसर्गाने दिलेली हुंगण्याची अद्भुत क्षमता कशी एखाद्या गुन्हेगारापर्यंत पोहोचवते, याचे जिवंत उदाहरण उत्तर प्रदेशातील संभळ जिल्ह्यात पाहायला मिळाले..१९ जूनच्या रात्री बबराला परिसरात एका ६ वर्षांच्या चिमुरडीवर झालेल्या गंभीर लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणात पोलिसांसमोर मोठे आव्हान उभे राहिले होते. पीडित मुलगी प्रचंड धक्क्यात असल्याने आरोपीबाबत कोणतीही माहिती देण्याच्या स्थितीत नव्हती. परिसरातील सीसीटीव्ही कॅमेरेही बंद होते. त्यामुळे तपासासाठी पोलिसांकडे कोणताही ठोस मार्ग उरला नव्हता.अशा परिस्थितीत संभळ पोलिसांच्या श्वान पथकातील ७ वर्षांची लॅब्राडोर श्वान ‘मेरी’ हिने आपल्या अचूक वास घेण्याच्या क्षमतेच्या जोरावर तपासाला निर्णायक दिशा दिली. या मूक रक्षकाने आरोपीपर्यंत पोहोचण्याचा मार्ग दाखवला आणि अखेर पोलिसांना यश मिळाले..तंत्रज्ञान अपयशी ठरले, पण मेरीची कामगिरी ठरली निर्णायक१९ जून रोजी बबराला परिसरात घडलेल्या या घटनेनंतर पोलीस आणि न्यायवैद्यक पथक घटनास्थळी दाखल झाले. घटनास्थळावरून काही नमुने गोळा करण्यात आले, मात्र आरोपीपर्यंत पोहोचण्यासाठी आवश्यक पुरावे मिळत नव्हते.परिसरातील एकही सीसीटीव्ही कॅमेरा सुरू नव्हता. तसेच या घटनेचा प्रत्यक्ष साक्षीदारही उपलब्ध नव्हता. त्यामुळे आरोपीचा शोध घेणे पोलिसांसमोर मोठे आव्हान बनले होते. त्यानंतर संभळ पोलिसांच्या श्वान पथकाला घटनास्थळी बोलावण्यात आले. या पथकातील मेरीने तपासाची संपूर्ण दिशा बदलली..उपरण्याच्या वासावरून मेरीने गाठले आरोपीचे घरतपासादरम्यान घटनास्थळावर पोलिसांना एक उपरणे (गमछा) सापडले. हे उपरणे आरोपीचे असण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली. पोलिसांनी ते मेरीला हुंगण्यासाठी दिले.उपरण्याचा वास घेताच मेरीने तातडीने हालचाल सुरू केली. तिने त्या वासाचा माग काढत बबराला परिसरातील अरुंद रस्त्यांमधून धाव घेतली. पोलिसांचे पथक तिच्या मागे होते.काही अंतर चालल्यानंतर मेरी एका घरासमोर जाऊन थांबली आणि जोरात भुंकू लागली. हे घर बबराला येथील रहिवासी संदीप याचे होते. मेरीच्या अचूक संकेतामुळे पोलिसांना संशयित आरोपीपर्यंत पोहोचण्याचा महत्त्वाचा धागा मिळाला..पोलिसांशी चकमक; आरोपी जखमीमेरीच्या संकेतांनंतर पोलिसांनी संदीपची माहिती गोळा केली आणि त्याला पकडण्यासाठी कारवाई सुरू केली. २२ जूनच्या रात्री पोलिसांनी त्याला पकडण्याचा प्रयत्न केला असता, संदीपने पोलिसांच्या पथकावर गोळीबार केला आणि पळून जाण्याचा प्रयत्न केला. या गोळीबारात एक पोलीस कर्मचारी जखमी झाला.पोलिसांनी स्वसंरक्षणासाठी प्रत्युत्तर दिले. यावेळी पोलिसांची गोळी संदीपच्या पायाला लागली आणि तो जखमी झाला. पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेऊन उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल केले..‘गोल्ड मेडलिस्ट’ मेरीचा सन्मानया प्रकरणात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या मेरीचे संभळचे पोलीस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई यांनी कौतुक केले. त्यांनी मेरीला १० हजार रुपयांचे बक्षीस आणि तिच्या आवडीचे खाद्यपदार्थ देण्याची घोषणा केली.मेरी ही प्रशिक्षित श्वान असून, प्रशिक्षणादरम्यान तिने उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे. वर्ष २०१९ पासून ती संभळ जिल्ह्यात पोलिसांच्या सेवेत आहे. यापूर्वीही तिने अनेक गंभीर गुन्ह्यांच्या तपासात पोलिसांना मदत केली आहे..या घटनेने पुन्हा एकदा सिद्ध केले आहे की, अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या युगातही प्रशिक्षित श्वानांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. जिथे तपासाची सर्व साधने अपयशी ठरतात, तिथे मेरीसारखे मूक रक्षक आपल्या अचूक क्षमतेने सत्यापर्यंत पोहोचण्याचा मार्ग दाखवतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.