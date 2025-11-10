देश

Noida Elevated Road : नोएडात एलिव्हेटेड रोड तयार! जाणून घ्या, सीएम योगी कधी करणार उद्घाटन?

Bhangel Elevated Road Opening Soon : नोएडा येथील तयार असलेला भंगेल एलिव्हेटेड रोड (Bhangel Elevated Road) मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या हस्ते १२ किंवा १३ नोव्हेंबर रोजी लखनऊमधून उद्घाटित होण्याची शक्यता असून, वेळ न मिळाल्यास तो चाचणीसाठी लोकांसाठी तात्काळ खुला केला जाईल.
Bhangel Elevated Road Opening Soon

Bhangel Elevated Road Opening Soon

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

CM Yogi Adityanath to Inaugurate Project : ​नोएडा (Noida) येथील सुमारे दोन महिन्यांपासून तयार असलेल्या भंगेल एलिव्हेटेड रोडच्या (Bhangel Elevated Road) उद्घाटनाची प्रतीक्षा याच आठवड्यात संपण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ १२ किंवा १३ नोव्हेंबर रोजी लखनऊमधून हिरवा झेंडा दाखवून या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचे उद्घाटन करण्याची शक्यता आहे.

Loading content, please wait...
Inauguration
CM Yogi Adityanath
Noida
yogi

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com