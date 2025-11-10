Noida Elevated Road : नोएडात एलिव्हेटेड रोड तयार! जाणून घ्या, सीएम योगी कधी करणार उद्घाटन?

CM Yogi Adityanath to Inaugurate Project : नोएडा (Noida) येथील सुमारे दोन महिन्यांपासून तयार असलेल्या भंगेल एलिव्हेटेड रोडच्या (Bhangel Elevated Road) उद्घाटनाची प्रतीक्षा याच आठवड्यात संपण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ १२ किंवा १३ नोव्हेंबर रोजी लखनऊमधून हिरवा झेंडा दाखवून या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचे उद्घाटन करण्याची शक्यता आहे..जर या दोन दिवसांत मुख्यमंत्र्यांना वेळ मिळू शकला नाही, तर एका आठवड्याच्या आत हा रस्ता चाचणीसाठी (Trial Basis) लोकांसाठी खुला केला जाईल आणि नंतर त्याचे अधिकृत उद्घाटन केले जाईल.नागरिकांच्या मागणीनंतर प्रशासनाला जागएलिव्हेटेड रोड तयार होऊनही तो लोकांसाठी खुला होत नसल्यामुळे नागरिकांना मोठ्या समस्यांना तोंड द्यावे लागत होते. याबाबत नागरिकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. यानंतर 'नोएडा प्राधिकरण'च्या अधिकाऱ्यांनी नागरिकांच्या या असंतोषाची माहिती लखनऊ येथील मुख्यमंत्री कार्यालयाला दिली. आता १२ किंवा १३ नोव्हेंबर रोजी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊमधूनच बटण दाबून या महत्त्वाच्या प्रकल्पाचे शुभारंभ करू शकतात.जर मुख्यमंत्र्यांच्या व्यस्त वेळापत्रकात या दोन्ही दिवशी वेळ मिळू शकला नाही, तर हा एलिव्हेटेड रोड चाचणीसाठी लोकांसाठी खुला केला जाईल, ज्यामुळे रहदारी करणाऱ्या लोकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे..Crime: आरजेडीला मत का नाही दिले? आधी वाद घातला, नंतर वृद्धाला क्रूरपणे संपवलं, घटनेनं खळबळ.जाहिरात झालेल्या रस्त्यावर मिळणार दिलासारस्त्याची माहिती: हा एलिव्हेटेड रोड सेक्टर-४१ आगाहपूर येथून फेज टू येथील गटाराजवळपर्यंत बांधला गेला आहे. हा नोएडातील सर्वात व्यस्त मार्गांपैकी एक आहे.फायदा: या रस्त्याचे काम सुरू झाल्यामुळे बरौला, सलारपूर आणि भंगेल येथील वाहतूक कोंडीतून (Jam) लोकांना मोठी मुक्तता मिळणार आहे.निर्माण: लोकांच्या मागणीनुसार नोएडा प्राधिकरणने याचे बांधकाम 'युपी सेतू निगम' (UP Setu Nigam) मार्फत पूर्ण करून घेतले आहे..सवा पाच वर्षांनी काम पूर्णडीएससी रोड-दादरी-सूरजपूर-छलेरा- वर बनलेल्या भंगेल एलिव्हेटेड रोडचे काम जून २०२० मध्ये सुरू झाले होते. डिसेंबर २०२२ अखेरपर्यंत ते पूर्ण होणे अपेक्षित होते, परंतु आता जवळपास सवा पाच वर्षांनंतर हे काम पूर्ण झाले आहे. एलिव्हेटेड रोडच्या खालील रस्ता आणि गटार बांधण्याचे इतर काम पूर्ण होण्यास अजूनही पाच ते सहा महिन्यांचा कालावधी लागू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.