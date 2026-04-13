पगार २५ हजार सांगून १५ हजारच देतात, २५० रुपये वाढ देऊन उपकार केल्याचं दाखवतात; कंपन्यांकडून लूट, कर्मचाऱ्यांचा संताप

नोएडात गेल्या तीन वर्षांपासून खासगी कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांचं आंदोलन सुरू आहे. पगारवाढ, अन्यायकारक अटी शर्थी यामुळे कर्मचाऱ्यांचा असंतोष उफाळून आला आहे. रविवारपर्यंत कर्मचाऱ्यांनी घोषणाबाजी आणि शांततेत आंदोलन केलं. पण सोमवारी या आंदोलनाला हिंसक वळण लागलं. शेकडो कर्मचारी रस्त्यावर उतरले असून अनेक ठिकाणी ट्राफिक जाम झालं आहे. काही ठिकाणी गाड्यांची तोडफोड करण्यात आलीय. तर काही ठिकाणी गाड्या जाळल्याचे प्रकारही घडले आहेत. .कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाला हिंसक वळण लागल्यानंतर पोलिसांनी तातडीने फौजफाटा वाढवत सुरक्षा बंदोबस्त तैनात केलाय. अनेक मार्गावरील वाहतूक पर्यायी मार्गाने वळवण्यात आली आहे. आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी कर्मचाऱ्यांच्या या आंदोलनामुळे वाहतुकीवर मोठा परिणाम झाला. कर्मचाऱ्यांचं आंदोलन केवळ पगारवाढीबाबत नाहीय. तर बऱ्याच काळापासून असलेली नाराजी, असंतोष आणि शोषणामुळे संताप उफाळून आला आहे. आंदोलनावेळी कर्मचाऱ्यांनी कंपन्यांकडून सुरू असलेली लूट आणि शोषण याबाबत आपल्या भावना व्यक्त केल्या..पगारवाढीसाठी हजारो कर्मचारी आक्रमक, रस्त्यावर उतरून आंदोलन; गाड्या पेटवल्या, पोलिसांवर दगडफेक.एका महिला कर्मचाऱ्याने सांगितलं की, आम्हाला ९ ते ११ हजार वेतन दिलं जातं. वर्षानुवर्षे काम करूनही त्यात काही वाढ देत नाहीत. दिलीच तरी ती फक्त २०० ते ३०० रुपये वाढ देऊन उपकार केल्याचं दाखवतात. कंपन्या त्यांच्या रेकॉर्डवर आम्हाला २५ हजार दिल्याचं दाखवतात असाही आरोप कर्मचाऱ्यांनी केलाय..कर्मचाऱ्यांनी म्हटलं की, कागदावर सगळं बरोबर दाखवलं जातं पण प्रत्यक्षात परिस्थिती वेगळी आहे. आम्ही विरोध करतो तेव्हा पगारात किरकोळ वाढ केली जाते. मात्र समस्या कायम राहतात. त्यात काहीच बदल होत नाही..अनेक कर्मचाऱ्यांनी कामाचे तास जास्त असल्याचंही सांगितलं. वेळेपेक्षा जास्त काम करूनही त्याचा मोबदला दिला जात नाही. ओव्हरटाइमचे पैसे दिले जात नाहीत किंवा त्यातही कपात केली जाते. सुट्टीही मिळणं कठीण असतं. वैद्यकीय सुविधा नाहीत, कसली सुरक्षा नाही. फक्त काम करा आणि पैसे कमी द्या हेच सुरू असल्याचं कर्मचाऱ्यांनी म्हटलंय..कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनानंतर पोलिसांनी परिसरात सुरक्षा वाढवली आहे. तर जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्व कर्मचाऱ्यानी शांतता राखण्याचं आवाहन केलंय. कर्मचाऱ्यांच्या मदतीसाठी कंट्रोल रूम सुरू केली असून त्यांना त्यांच्या तक्रारी नोंदवता येतील. प्रत्येक तक्रारीवर तोडगा काढण्याचा प्यत्न केला जाईल असंही प्रशासनाने म्हटलंय.