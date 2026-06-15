Noida International Airport : २५ वर्षांचे स्वप्न साकार! नोएडा विमानतळावरून व्यावसायिक विमानसेवा सुरू; १७२ शेतकऱ्यांना घेऊन पहिले विमान रवाना

Farmers Honored on Inaugural Jewar Airport Flight : पश्चिम उत्तर प्रदेशातील जनतेने २५ वर्षांपासून पाहिलेले स्वप्न अखेर सोमवारी सत्यात उतरले. नोएडा आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून (जेवर विमानतळ) पहिली व्यावसायिक विमानसेवा सुरू होऊन इतिहास घडला. इंडिगोच्या विमानाने १७२ शेतकऱ्यांना घेऊन लखनौकडे उड्डाण केले; हे तेच शेतकरी आहेत ज्यांनी विमानतळाच्या उभारणीसाठी आपली जमीन दिली होती. या ऐतिहासिक प्रसंगी केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्री राम मोहन नायडू देखील उपस्थित होते..नोएडा आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून पहिली व्यावसायिक विमानसेवा लखनौसाठी रवाना झाली. विशेष म्हणजे, या विमानात अशा शेतकऱ्यांचा समावेश होता ज्यांनी या महाप्रकल्पासाठी आपली जमीन दिली होती. लखनौमध्ये पोहोचल्यावर हे शेतकरी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांची भेट घेणार आहेत. दरम्यान, लखनौच्या चौधरी चरण सिंग आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून सकाळी ८:०५ च्या सुमारास निघालेले इंडिगोचे पहिले विमान जेवर विमानतळावर यशस्वीरित्या उतरले. यासह विमानतळावरील नियमित विमानसेवांच्या कामकाजाची सुरुवात झाली. .Heli Tourism: आता हवेतून गाठा 'राम राजा'चा दरबार! नवी हेलिकॉप्टर सेवा सुरू; प्रवासाचा वेळ वाचणार, कसे करायचे बुकिंग ?.ऐतिहासिक दिनया प्रसंगी बोलताना केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्री राम मोहन नायडू यांनी देशाच्या विमान वाहतूक क्षेत्रासाठी हा अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक दिवस असल्याचे सांगितले. शेतकऱ्यांच्या योगदानाचा सन्मान करण्यासाठीच त्यांना या उद्घाटनपर विमानात समाविष्ट करण्यात आले होते, असे त्यांनी नमूद केले. मंत्र्यांनी जाहीर केले की, आज नोएडा विमानतळावरून चार शहरांसाठी विमानसेवा सुरू होत आहेत; लखनौव्यतिरिक्त बेंगळुरू, हैदराबाद आणि अमृतसरसाठीही विमानसेवा सुरू झाली आहे. . जेवर विमानतळ देशातील पहिल्या ५ विमानतळांच्या पंक्तीत सामील होणार राम मोहन नायडू यांनी विश्वास व्यक्त केला की, आगामी काळात नोएडा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ देशातील पहिल्या पाच विमानतळांमध्ये स्थान मिळवेल. हे विमानतळ केवळ उत्तर प्रदेशसाठीच नव्हे, तर संपूर्ण उत्तर भारतासाठी संपर्क व्यवस्थेला (कनेक्टिव्हिटीला) एका नव्या उंचीवर नेईल, असे त्यांनी नमूद केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.