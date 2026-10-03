Noida Crime : ऑनलाईन बुकिंग करून एका दिवसासाठी थांबला होता हॉटेल रूममध्ये; अचानक उचलले टोकाचे पाऊल

नोएडा : नोएडाच्या सेक्टर-९४ मधील एका बहुमजली इमारतीवरून उडी मारून गुरुग्राममधील एका तरुणाने जीवन संपविल्याची अतिशय धक्कादायक घटना घडली आहे. 'सुपरनोवा' सोसायटीच्या इमारतीत ही दुर्घटना घडली असून, या घटनेमुळे परिसरात मोठी खळबळ उडाली आहे..संभव जैन (वय अंदाजे २५ ते ३० वर्षे, रा. मानेसर, गुरुग्राम, हरियाणा) असे जीवन संपविणाऱ्या तरुणाचे नाव आहे. या घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी तातडीने सूत्रे हलवली असून, या प्रकरणाचा सखोल तपास सुरू करण्यात आला आहे..घटना कशी घडली?पोलिसांनी आणि प्रत्यक्षदर्शींनी दिलेल्या सविस्तर माहितीनुसार, मृत तरुण संभव जैन हा हरियाणातील गुरुग्राम येथील मानेसर परिसराचा रहिवासी होता. तो शुक्रवारी ऑनलाईन बुकिंग करून एका दिवसासाठी नोएडाच्या सेक्टर-९४ मधील प्रसिद्ध 'सुपरनोवा' सोसायटीच्या 'स्पायरा' या इमारतीत राहण्यासाठी आला होता. या इमारतीच्या ४२ व्या मजल्यावरील एका खोलीत त्याने मुक्काम केला होता आणि त्या खोलीत तो पूर्णपणे एकटाच थांबला होता..शनिवारी दुपारच्या सुमारास त्याने अचानक परिसरातील सर्वांना हादरवून टाकणारे टोकाचे पाऊल उचलले. इमारतीच्या ४२व्या मजल्यावरून उडी घेत त्याने जीवन संपविले. इतक्या उंचावरून खाली पडल्याने या भीषण आघातामुळे त्याचा जागीच मृत्यू झाला. सदर घटनेने परिसरात एकच शोककळा पसरली आहे..पोलिसांची कारवाईही दुर्घटना घडल्याची माहिती मिळताच सेक्टर-१२६ पोलीस ठाण्याचे पथक आणि फॉरेन्सिक सायन्स लॅबची (एफएसएल) टीम तात्काळ घटनास्थळी दाखल झाली. पोलिसांनी तातडीने पंचनामा करून मृतदेह ताब्यात घेतला आणि शवविच्छेदनासाठी पाठवला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.