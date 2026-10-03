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Noida Crime : ऑनलाईन बुकिंग करून एका दिवसासाठी थांबला होता हॉटेल रूममध्ये; अचानक उचलले टोकाचे पाऊल

शुक्रवारीच ऑनलाईन बुक केली होती खोली; नोएडाच्या सेक्टर-९४ मधील 'सुपरनोवा' इमारतीमधील घटना
Tragic Incident in Noida

Tragic Incident in Noida

Sakal

विनयन वाघमारे
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नोएडा : नोएडाच्या सेक्टर-९४ मधील एका बहुमजली इमारतीवरून उडी मारून गुरुग्राममधील एका तरुणाने जीवन संपविल्याची अतिशय धक्कादायक घटना घडली आहे. 'सुपरनोवा' सोसायटीच्या इमारतीत ही दुर्घटना घडली असून, या घटनेमुळे परिसरात मोठी खळबळ उडाली आहे.

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