Noida Crime : सातव्या महिन्यातच मुलाचा जन्म, उपचारासाठी खर्च झाले ४० लाख; इंजिनिअरने कर्ज, तवाणावातून ४३ व्या मजल्यावरुन उडी मारुन जीवन संपवले

दिल्ली-एनसीआरमधील उंच इमारतींपैकी एक असलेल्या ‘सुपरनोव्हा’च्या ४३व्या मजल्यावरून उडी मारून २८ वर्षीय सॉफ्टवेअर इंजिनिअरने आत्महत्या केल्याची घटना शनिवारी दुपारी घडली. मृताची ओळख गुरुग्राममधील मानेसर येथील रहिवासी संभव जैन अशी झाली आहे. प्राथमिक तपासात संभव गेल्या काही काळापासून नैराश्याचा सामना करत असल्याचे समोर आले आहे. कौटुंबिक वाद, मुलाच्या उपचारांसाठी झालेला मोठा खर्च आणि कर्जाचा ताण यामुळे तो मानसिक दबावाखाली असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली आहे. .सेक्टर-१२६ पोलीस ठाण्याचे स्टेशन हाऊस ऑफिसर (SHO) सुमनेश कुमार यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संभवचे २०२४ मध्ये लग्न झाले होते. २०२५ मध्ये त्याला मुलगा झाला. मात्र, मुलाचा जन्म गर्भधारणेच्या सातव्या महिन्यातच झाल्याने तो अकाली जन्मलेला होता. त्यामुळे त्याच्यावर दीर्घकाळ वैद्यकीय उपचार सुरू होते. कुटुंबीयांच्या म्हणण्यानुसार, मुलाच्या उपचारांवर आतापर्यंत सुमारे ४० लाख रुपये खर्च झाले असून पुढेही मोठ्या खर्चाची गरज होती..Kannad Farmer: कर्जबाजारीपणा, नापिकीच्या विवंचनेत शेतकऱ्याने जीवन संपवले; कन्नड तालुक्यातील पिशोर येथील घटना.मुलाच्या जन्मानंतर काही महिन्यांनी संभव आणि त्याच्या पत्नीमध्ये कौटुंबिक वाद सुरू झाले. त्यानंतर पत्नीने घटस्फोटासाठी न्यायालयात दावा दाखल केला. दोन्ही बाजूंमध्ये झालेल्या चर्चेनंतर घटस्फोटाच्या तडजोडीसाठी सुमारे १५ लाख रुपयांची रक्कम निश्चित करण्यात आली होती. सोशल मीडियावर याच प्रकरणात ३ कोटी रुपयांच्या पोटगीचा दावा केला जात असल्याच्या चर्चा होत्या. मात्र, SHO सुमनेश कुमार यांनी हा दावा चुकीचा असल्याचे स्पष्ट केले आहे. पोलिसांच्या प्राथमिक माहितीनुसार, तडजोडीची रक्कम सुमारे १५ लाख रुपये होती. .कुटुंबीयांच्या माहितीनुसार, यातील सुमारे ७ लाख रुपयांचा पहिला हप्ता देण्यात आला होता, तर सुमारे ७.५० लाख रुपये देणे बाकी होते. याशिवाय संभववर इतर कर्जांचाही बोजा असल्याचे तपासातून समोर आले आहे. .पोलिसांच्या माहितीनुसार, आत्महत्येच्या तीन-चार दिवस आधी संभवने वडिलांशी चॅटद्वारे नैराश्य आणि आत्महत्येच्या विचारांबाबत चर्चा केली होती. वडिलांनी त्याला घरी परतण्यास सांगितले होते आणि सर्व काही ठीक होईल, असे आश्वासन दिले होते. मात्र, त्यानंतरही त्याने हे टोकाचे पाऊल उचलले. आत्महत्येपूर्वी संभवने मोबाईलवर एक व्हिडिओ रेकॉर्ड केल्याचेही पोलिसांच्या तपासात समोर आले आहे. .संभवचे वजन सुमारे १४० किलो होते. वजनामुळे त्याला आरोग्याशी संबंधित समस्याही होत्या आणि त्याबाबत तो चिंतेत असल्याचे कुटुंबीयांनी पोलिसांना सांगितले..संभव हा त्याच्या पालकांचा एकुलता एक मुलगा होता. त्याला एक धाकटी बहीण आहे. त्याच्या मृत्यूनंतर अकाली जन्मलेल्या मुलाची जबाबदारी आता कुटुंबीयांवर आली आहे. पोलीस कुटुंबीयांच्या संपर्कात असून या प्रकरणातील सर्व बाबींचा तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.