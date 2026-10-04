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Noida Crime : सातव्या महिन्यातच मुलाचा जन्म, उपचारासाठी खर्च झाले ४० लाख; इंजिनिअरने कर्ज, तवाणावातून ४३ व्या मजल्यावरुन उडी मारुन जीवन संपवले

Software Engineer Death : नोएडातील ‘सुपरनोव्हा’ इमारतीच्या ४३व्या मजल्यावरून उडी मारून २८ वर्षीय सॉफ्टवेअर इंजिनिअर संभव जैनने आत्महत्या केली. संभव कौटुंबिक वाद, मुलाच्या उपचारांचा मोठा खर्च आणि कर्जाच्या तणावामुळे मानसिक दबावाखाली होता.
Who Was the 28-Year-Old Software Engineer?

Who Was the 28-Year-Old Software Engineer?

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

दिल्ली-एनसीआरमधील उंच इमारतींपैकी एक असलेल्या ‘सुपरनोव्हा’च्या ४३व्या मजल्यावरून उडी मारून २८ वर्षीय सॉफ्टवेअर इंजिनिअरने आत्महत्या केल्याची घटना शनिवारी दुपारी घडली. मृताची ओळख गुरुग्राममधील मानेसर येथील रहिवासी संभव जैन अशी झाली आहे. प्राथमिक तपासात संभव गेल्या काही काळापासून नैराश्याचा सामना करत असल्याचे समोर आले आहे. कौटुंबिक वाद, मुलाच्या उपचारांसाठी झालेला मोठा खर्च आणि कर्जाचा ताण यामुळे तो मानसिक दबावाखाली असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली आहे.

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