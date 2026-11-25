कर्नाटकच्या राजकारणात उत्तर कर्नाटकला स्वतंत्र राज्य करण्याची मागणी पुन्हा चर्चेत आली आहे. येत्या ५ ते १० वर्षांत उत्तर कर्नाटक वेगळं राज्य होऊ शकतं असं मोठं विधान भाजप आमदार बालकृष्ण जारकीहोळी यांनी केलं आहे. उत्तर कर्नाटकचा अपेक्षित विकास झालेला नाही. त्यामुळे स्वतंत्र राज्याच्या मागणीवर विचार करण्याची गरज असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. कर्नाटक विधानसभेचं हिवाळी अधिवेशन २ डिसेंबरपासून बेळगावमध्ये सुरू होणार आहे. या अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर जारकीहोळी यांनी हे विधान केलं. उत्तर कर्नाटकच्या विकासाचे प्रश्न या अधिवेशनात मांडले जाण्याची शक्यता आहे..उत्तर कर्नाटकला स्वतंत्र राज्य करण्याची मागणी यापूर्वीही झाली आहे. माजी मंत्री उमेश कट्टी यांनी या मागणीचा सातत्याने पाठपुरावा केला होता. उत्तर कर्नाटक स्वतंत्र झाल्यास बेळगाव त्याची राजधानी होईल. त्यामुळे या भागाचा मोठ्या प्रमाणात विकास होईल असं त्यांचं मत होतं. याच मुद्द्याचा उल्लेख करत जारकीहोळी म्हणाले की, स्वतंत्र राज्याची मागणी योग्य वाटण्याची काही वेळा आम्हालाही जाणीव झाली. बेळगावमध्ये सुवर्ण विधानसौध उभारण्यात आलं. त्यामागे उत्तर कर्नाटकचा विकास हा उद्देश होता. मात्र अपेक्षित प्रमाणात विकास झालेला नाही. त्यामुळे स्वतंत्र राज्याच्या मागणीवर विचार व्हायला हवा..भिवंडीत शोरमा खाल्ल्याने विषबाधा झालेल्या रुग्णांची संख्या वाढली, गर्भवतीसह ४२ जणांवर उपचार सुरू.हिवाळी अधिवेशनाचे सर्व नऊ दिवस उत्तर कर्नाटकच्या प्रश्नांसाठी द्यावेत अशी मागणीही होत आहे. याबाबत पक्षाच्या प्रदेशाध्यक्षांशी आणि आमदारांच्या बैठकीत चर्चा करणार असल्याचं जारकीहोळी यांनी सांगितलं. सर्व नऊ दिवस शक्य नसल्यास किमान पाच दिवस या भागाच्या प्रश्नांवर चर्चा व्हावी असा प्रयत्न असेल असंही ते म्हणाले..चर्चेत सिंचन प्रकल्प आणि शेतकऱ्यांच्या समस्या तसंच दुष्काळाच्या प्रश्नांना प्राधान्य द्यावं अशी त्यांची भूमिका आहे. राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून उत्तर कर्नाटकच्या विकासासाठी सर्वांनी एकत्र यावं असं आवाहनही त्यांनी केलं. दरम्यान उत्तर कर्नाटकच्या विकासासाठी रस्ते आणि शैक्षणिक संस्था यांसह सिंचनाच्या सुविधा उभारण्यात आल्या आहेत. मात्र अजून मोठ्या प्रमाणात विकास होण्याची गरज असल्याचं जारकीहोळी यांनी म्हटलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.