Rain Update: 'उत्तरेत सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस'; हवामान खात्याचा अहवाल, देशात सरासरीपेक्षा सहा टक्के अधिक पर्जन्य

Monsoon 2025 report shows higher rainfall across India: मुसळधार पावसामुळे पंजाबमध्ये निर्माण झालेल्या परिस्थितीच्या पार्श्‍वभूमीवर पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी रविवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहीत, केंद्राने रखडविलेले सुमारे ६० हजर कोटी रुपयांचा निधी केंद्राने तातडीने द्यावा अशी मागणी केली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नवी दिल्ली: भारतातील वायव्येकडील राज्यांत यंदाच्या मॉन्सूनमध्ये आॅगस्ट महिन्यात सरासरी २६५ मि. मी. पावसाची नोंद झाली आहे. ही नोंद २००१पासूनच्या आॅगस्ट महिन्यातील पावसाच्या नोंदींमधील सर्वाधिक असून, १९०१ पासून करण्यात आलेल्या नोंदींपैकी १३ वी सर्वाधिक पावसाची नोंद असल्याचे हवामान खात्याच्या वतीने सांगण्यात आले.

