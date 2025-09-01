Rain Update: 'उत्तरेत सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस'; हवामान खात्याचा अहवाल, देशात सरासरीपेक्षा सहा टक्के अधिक पर्जन्य

नवी दिल्ली: भारतातील वायव्येकडील राज्यांत यंदाच्या मॉन्सूनमध्ये आॅगस्ट महिन्यात सरासरी २६५ मि. मी. पावसाची नोंद झाली आहे. ही नोंद २००१पासूनच्या आॅगस्ट महिन्यातील पावसाच्या नोंदींमधील सर्वाधिक असून, १९०१ पासून करण्यात आलेल्या नोंदींपैकी १३ वी सर्वाधिक पावसाची नोंद असल्याचे हवामान खात्याच्या वतीने सांगण्यात आले..Sharada Bhawani Temple:'पंडितांनी उघडले शारदा भवानी मंदिर'; तीन दशकांपेक्षा जास्त काळ बंद होते काश्मीर खोऱ्यातील मंदिर.रासरीपेक्षा जास्त पाऊस झाला आहे. जून महिन्यात १११ मि.मी. (सरासरीपेक्षा ४२ टक्के अधिक), जुलै महिन्यात २३७.४ मि.मी. (सरासरीपेक्षा १३ टक्के अधिक) आणि ऑगस्टमध्ये २६५ मि.मी. पाऊस झाला आहे (सरासरीपेक्षा ३४.५ टक्के अधिक), अशी माहिती भारतीय हवामान विभाग दिली. अपेक्षेपेक्षा जास्त झालेला हा पाऊस अनेक टोकाच्या हवामान बदलामुळे झाला.देशभरात ऑगस्ट महिन्यात एकूण २६८.१ मि.मी. पाऊस झाला, जो सरासरीपेक्षा सुमारे ५ टक्के जास्त आहे. जून ते ऑगस्ट या तीन महिन्यांत एकूण ७४३.१ मि.मी. पाऊस झाला असून तो सरासरीपेक्षा सुमारे ६ टक्के अधिक आहे..पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-काश्मीर या राज्यांना पावसाचा सर्वाधिक फटका बसला असून, येथे वित्तहानीसह मोठ्याप्रमाणात जीवितहानीदेखील झाली आहे.दरम्यान, सप्टेंबर महिन्यातदेखील देशात माॅन्सून सक्रिय राहील असा अंदाज रविवारी हवामान खात्याच्या वतीने वर्तविण्यात आला आहे..रखडलेला निधी द्या ः मानचंडीगड ः मुसळधार पावसामुळे पंजाबमध्ये निर्माण झालेल्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी रविवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहीत, केंद्राने रखडविलेले सुमारे ६० हजर कोटी रुपयांचा निधी केंद्राने तातडीने द्यावा अशी मागणी केली आहे. त्याचप्रमाणे राज्य आपत्ती व्यवस्थापनाच्या निधीबाबतच्या तरतुदींमध्ये सुधारणा करून नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना एकरी ५० हजारांपर्यंत नुकसान भरपाई देण्याची मुभा देण्यात यावी अशी मागणी केली आहे.‘‘यंदा पंजाबमधील पुरामुळे झालेले नुकसान हे गेल्या दहा वर्षांतील सर्वाधिक आहे. राज्यातील सात जिल्ह्यांतील पूरस्थिती ही बिकट असून, आगामी काही दिवसांत ही परिस्थिती अधिक बिकट होण्याची शक्यता आहे. राज्यातील सुमारे तीन लाख एक शेतीचे पुरामुळे नुकसान झाले आहे. त्याचप्रमाणे पशुधनाचेही मोठ्याप्रमाणात नुकसान झाले असून, ग्रामीण भागातील अनेकांची उपजीविका ही त्यावर अवलंबून आहे. त्यामुळे केंद्राकडे अडकून असलेला राज्याचा सुमारे ६० हजार निधी तातडीने द्यावा,’’ अशी मागणी मान यांनी पत्राद्वारे केली..वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) अंमलबजावणी तसेच मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) पद्धती लागू केल्याने राज्याचे अंदाजे ४९ हजार ७२७ कोटी रुपयांच्या महसुलाचे कायमस्वरूपी नुकसान झाले आहे, ज्यासाठी केंद्राकडून अद्याप निधी आलेला नाही, असे मान यांनी म्हटले आहे..New Delhi:'आगीच्या संकेतामुळे विमान उतरविले'; एअर इंडियाच्या विमानात आगीचे संकेत, प्रवाशांमध्ये भीतीचे वातावरण.बियास आणि रावी नदीला पूरपंजाबमधील अनेक ठिकाणी रविवारी जोरदार पाऊस झाला. हिमाचल प्रदेश आणि जम्मू-काश्मीरमधील जलसंधारण क्षेत्रांत मुसळधार पाऊस झाल्यामुळे सतलज, बियास आणि रावी या नद्या तसेच अनेक नाले तुडुंब भरून वाहत आहेत. हवामान खात्याने रविवारी आणि सोमवारी काही ठिकाणी मुसळधार पावसाचा अंदाज व्यक्त केला असून मंगळवारपर्यंत हलक्या ते मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता वर्तवली आहे. रविवारी सकाळी ८.३० वाजेपर्यंतच्या २४ तासांत अमृतसरला ६०.९ मि.मी., लुधियानाला ३०.४ मि.मी.पाऊस झाला आहे. रविवारी चंदीगडमध्येही रविवारी जोरदार पाऊस झाला. दरम्यान, हरियाणामध्ये ३१ ऑगस्ट ते २ सप्टेंबर दरम्यान अनेक ठिकाणी हलका ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस होण्याची शक्यता आहे, तर ३ सप्टेंबरपर्यंत काही ठिकाणी मुसळधार पाऊस होण्याचा अंदाजही व्यक्त करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.