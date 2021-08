बूस्टर डोससाठी पुरेसा डाटा नाही; तज्ज्ञांचा तिसऱ्या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर खुलासा

नवी दिल्ली : देशात सप्टेंबर व ऑक्टोबर महिन्यांत कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेचा इशारा राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन संस्थेने दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर पूर्ण लसीकरण झालेल्या म्हणजे लशीचे दोन्ही डोस घेतलेल्या नागरिकांना बूस्टर डोस (booster dose) देण्याचे ठरविण्यासाठी स्थानिक स्तरावर पुरेसा डाटा नसल्याचा खुलासा तज्ज्ञांनी केला आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने स्थापन केलेल्या तज्ज्ञांच्या समितीनेही कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेचा इशारा देत लसीकरणाचा वेग वाढविण्याचा सल्ला दिला आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेने जगभरात कोरोनाच्या (Covid 19) लशींची पुरेशी उपलब्धता नसल्याने बूस्टर डोस दोन महिने पुढे ढकलण्याचीही सूचना केली आहे. लसीकरणावरील राष्ट्रीय तांत्रिक सल्लागार गटाचे (एनटीएजीआय) अध्यक्ष डॉ.एन.के.अरोरा म्हणाले, की स्थानिक पातळीवरील वैज्ञानिक माहितीच्या आधारे कोरोना लशीच्या बूस्टर डोसबाबत निर्णय घेतला जाईल. (Not enough data in India to decide on Covid 19 booster dose Experts)

सध्या बूस्टर डोसची गरज व वेळ ठरविण्यासाठी अभ्यास केला जात आहे. बूस्टर डोसमुळे कोणतेही दुष्परिणाम ओढवणार नाहीत, याचीही काळजी घ्यायला हवी. कोरोना संसर्गामागील विज्ञान तसेच सध्याच्या लशींमुळे किती काळ संरक्षण मिळेल, यावर बूस्टर डोसची गरज निश्चित केली जाईल. भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थेचे (एम्स) संचालक रणदीप गुलेरिया यांच्या मते, रक्तदाब, मधुमेहासारखे आजार असलेल्या व लशीचा एकही डोस न मिळालेल्या जोखमीच्या गटाचे लसीकरण लवकरात लवकर पूर्ण करायला हवे. त्यामुळे, कोरोनाच्या आगामी लाटांची तीव्रता व मृत्यूचे प्रमाण कमी होऊ शकेल. याबाबत एम्सचे संचालक रणदीप गुलेरिया यांनी म्हटलंय की, सध्यातरी लशींचे दोन्ही डोस मिळालेल्या नागरिकांना बूस्टर डोस गरजेचा असल्याचा कोणताही स्पष्ट पुरावा नाही. सध्याच्या डाटानुसार कोरोनाच्या डेल्टासह सर्व प्रकारांची तीव्रता व मृत्यूचे प्रमाण कमी करण्यासाठी लस उपयुक्त आहे.

सखोल संशोधन सुरू

अमेरिका, इस्रायलसह जगभरातील अनेक देश कोरोना लशीचा बूस्टर डोस देण्याचे नियोजन करीत आहेत. नीती आयोगाचे सदस्य डॉ. व्ही.के.पॉल यांनीही या महिन्यात बूस्टर लशीबद्दल सखोल संशोधन करण्यात येत असल्याचे सांगितले होते. कोरोना लसीकरण विज्ञानासाठी नवीन असल्याने संशोधन सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले होते.