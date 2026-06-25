Citizenship Proof Law: पासपोर्ट हा फक्त प्रवासाचा दस्तऐवज; तर भारतीय नागरिकत्वाचा खरा पुरावा कोणता? कायदा काय सांगतो?

पासपोर्ट सेवा दिनानिमित्त परराष्ट्र मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, भारतीय पासपोर्ट हे एक प्रवासाचे दस्तऐवज आहे. नागरिकत्वाचा पुरावा नाही. या विधानामुळे सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा सुरू झाली आणि लोकांनी विचारले की, जर पासपोर्ट, आधार कार्ड आणि मतदार ओळखपत्र हे नागरिकत्वाचा पुरावा नसतील, तर खरा पुरावा काय आहे. नागरिकत्वाचा पुरावा म्हणून पासपोर्टचा अभाव ही काही नवीन गोष्ट नाही. हे अनेक वर्षांपासून कायद्यात नमूद केलेले आहे. .अनेकदा असे म्हटले जाते की, पासपोर्ट हे एखाद्या व्यक्तीच्या भारतीय नागरिकत्वाचा पुरावा आहे, परंतु हे कायदेशीररित्या खरे नाही. पासपोर्ट हे केवळ एक प्रवासाचे दस्तऐवज आहे, नागरिकत्वाचा अंतिम पुरावा नाही. ही काही नवीन गोष्ट नाही; हे अनेक वर्षांपासून कायद्यात नमूद केलेले आहे. पासपोर्ट कायदा, १९६७ च्या कलम २० मध्ये स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, केंद्र सरकार भारतीय नागरिक नसलेल्या व्यक्तीला पासपोर्ट किंवा प्रवास दस्तऐवज जारी करू शकते..Air India Flight Incident : एअर इंडियाचे विमान अचानक पाकिस्तानात पोहोचले, वैमानिकावर कारवाई; चूक की जाणीवपूर्वक रचलेले कारस्थान?.यासाठी एकमेव अट अशी आहे की, सरकारने ते जनहितासाठी आवश्यक मानले पाहिजे. याचा अर्थ असा की, पासपोर्ट आणि नागरिकत्व या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत, हे कायदा स्वतःच मान्य करतो. सामान्यतः, भारतीय पासपोर्ट केवळ भारतीय नागरिकांनाच जारी केले जातात, परंतु हा काही कठोर नियम नाही. कलम २० मध्ये अपवादांची तरतूद आहे..२०१३ मध्ये, मुंबई उच्च न्यायालयाने एका निकालात स्पष्टपणे म्हटले होते की, पासपोर्ट असण्याचा अर्थ असा होत नाही की ती व्यक्ती भारतीय नागरिक आहे. न्यायालयाने म्हटले की, पासपोर्टला नागरिकत्वाचा निर्णायक पुरावा म्हणून पाहता येणार नाही. २६ जानेवारी १९५० ते १ जुलै १९८७ या काळात भारतात जन्मलेल्या कोणालाही जन्माने आणि वंशपरंपरेने नागरिकत्व दिले जात असे. १९८७ ते २००३ या काळात, जर एक पालक भारतीय नागरिक असेल तर नागरिकत्व दिले जात असे..Sanjay Dina Patil Controversy : खासदार संजय दिना पाटलांची पत्रकारांना जीवे मारण्याची धमकी, पोलिसांसमोरच अर्वाच्य शिव्या.२००३ नंतर, दोन्ही पालक भारतीय नागरिक असणे, किंवा एक नागरिक आणि दुसरा बेकायदेशीर स्थलांतरित नसणे आवश्यक होते. परदेशात जन्मलेले मूल देखील, भारतीय पालकत्वाच्या आधारावर वंशपरंपरेने नागरिकत्व मिळवू शकते, मात्र त्यासाठी जन्माची नोंदणी एका वर्षाच्या आत भारतीय दूतावासात करणे आवश्यक आहे. भारतीय वंशाच्या व्यक्तींना अर्जाद्वारे नोंदणी करून किंवा काही विशिष्ट परिस्थितीत केंद्र सरकारमार्फत नागरिकत्व मिळू शकते. .कोणताही परदेशी नागरिक, जो बेकायदेशीर स्थलांतरित नाही आणि भारतात सलग बारा वर्षे वास्तव्य करत आहे, त्याला नागरिकत्वाचे प्रमाणपत्र दिले जाऊ शकते. शपथ घेतल्यानंतर ती व्यक्ती भारतीय नागरिक बनते. जर भारतात कोणताही नवीन प्रदेश समाविष्ट केला गेला, तर सरकार एका आदेशाद्वारे तेथील लोकांना नागरिकत्व देऊ शकते. भारतीय नागरिकत्वाचा कायदेशीर आधार नागरिकत्व कायदा, १९५५ आहे, जो भारताचा नागरिक कोण आहे आणि पाच प्रक्रियांद्वारे नागरिकत्व कसे प्राप्त होते हे ठरवतो. .UP Tourism: अयोध्या, काशी ते मथुरा-वृंदावन! 'या' ५ प्रमुख धार्मिक शहरांनी बदलले उत्तर प्रदेशाचे चित्र, पर्यटनात देशात अव्वल.या प्रक्रियांनंतर जारी केलेले नागरिकत्व प्रमाणपत्र हा नागरिकत्वाचा औपचारिक पुरावा असतो. पासपोर्ट, आधार, मतदार ओळखपत्र आणि पॅन कार्ड ही केवळ ओळखपत्रे आहेत. पासपोर्ट कायदा, १९६७ चे कलम २० विशेष परिस्थितीत बिगर-नागरिकांना पासपोर्ट जारी करण्याची परवानगी देते, त्यामुळे पासपोर्ट हा नागरिकत्वाचा अंतिम कायदेशीर पुरावा मानला जात नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.