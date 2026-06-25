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Citizenship Proof Law: पासपोर्ट हा फक्त प्रवासाचा दस्तऐवज; तर भारतीय नागरिकत्वाचा खरा पुरावा कोणता? कायदा काय सांगतो?

Proof of Citizenship: नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठीचे निकष आणि योग्य कागदपत्रांवरून राजकारण्यांनी परराष्ट्र मंत्रालयावर पुन्हा एकदा टीका केली आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाच्या वक्तव्यामुळे मोठा वाद निर्माण झाला आहे.
Citizenship Proof Law

Citizenship Proof Law

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

पासपोर्ट सेवा दिनानिमित्त परराष्ट्र मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, भारतीय पासपोर्ट हे एक प्रवासाचे दस्तऐवज आहे. नागरिकत्वाचा पुरावा नाही. या विधानामुळे सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा सुरू झाली आणि लोकांनी विचारले की, जर पासपोर्ट, आधार कार्ड आणि मतदार ओळखपत्र हे नागरिकत्वाचा पुरावा नसतील, तर खरा पुरावा काय आहे. नागरिकत्वाचा पुरावा म्हणून पासपोर्टचा अभाव ही काही नवीन गोष्ट नाही. हे अनेक वर्षांपासून कायद्यात नमूद केलेले आहे.

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