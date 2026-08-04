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Jharkhand Encounter: कुख्यात गँगस्टर सुजीत सिन्हा एन्काउंटरमध्ये ठार; पळून जाण्याचा प्रयत्न अंगाशी, काय आहे पाकिस्तान कनेक्शन?

Sujit Sinha Dies During Police Encounter: जामताडा चकमकीत सुजीत सिन्हाचा शेवट; कारागृहातून हलवताना शस्त्र हिसकावून पळण्याचा प्रयत्न, पोलिसांच्या प्रत्युत्तरात मृत्यू
Gangster Sujit Sinha Dies In Encounter Police Probe Pakistan Connection After Failed Escape Attempt

Gangster Sujit Sinha Dies In Encounter Police Probe Pakistan Connection After Failed Escape Attempt

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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व्यापारी आणि उद्योगपतींकडून खंडणी उकळून दहशत निर्माण करणारा कुख्यात गुंड सुजीत सिन्हा जामताडा येथे पोलिसांच्या चकमकीत ठार झाला. जामताडाचे पोलीस अधीक्षक शंभू कुमार सिंह यांनी या कारवाईला दुजोरा दिला असून पुढील तपास सुरू आहे.

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