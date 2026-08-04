Jharkhand Encounter: कुख्यात गँगस्टर सुजीत सिन्हा एन्काउंटरमध्ये ठार; पळून जाण्याचा प्रयत्न अंगाशी, काय आहे पाकिस्तान कनेक्शन?

व्यापारी आणि उद्योगपतींकडून खंडणी उकळून दहशत निर्माण करणारा कुख्यात गुंड सुजीत सिन्हा जामताडा येथे पोलिसांच्या चकमकीत ठार झाला. जामताडाचे पोलीस अधीक्षक शंभू कुमार सिंह यांनी या कारवाईला दुजोरा दिला असून पुढील तपास सुरू आहे..रविवारी रात्री सुजीत सिन्हाला साहिबगंज मंडळ कारागृहातून धनबाद कारागृहात हलवण्यात येत होते. जामताडा येथील सुपायडीह बायपासजवळ पोलीस वाहनाचे टायर पंचर झाल्याने त्याला दुसऱ्या वाहनात बसवण्याची तयारी सुरू होती. त्याचवेळी त्याने एका पोलीस कर्मचाऱ्याचे शस्त्र हिसकावून घेतल्याचा आरोप आहे. त्यानंतर त्याने पोलिसांवर गोळीबार करत पळून जाण्याचा प्रयत्न केला. प्रत्युत्तरादाखल पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात तो गंभीर जखमी झाला आणि त्याचा मृत्यू झाला..तपास यंत्रणांच्या माहितीनुसार, २०२५ मध्ये पाकिस्तानमध्ये असल्याचा आरोप असलेल्या गुंड प्रिन्स खान याच्याशी सुजीत सिन्हाने हातमिळवणी केली होती. झारखंडमधील व्यापाऱ्यांकडून खंडणी वसूल करण्यासाठी त्याने स्थानिक गुन्हेगारांचे जाळे उभे केले होते. यापूर्वी त्याचे उत्तर प्रदेशातील कुख्यात गुंड अमन सिंह याच्या टोळीशीही संबंध असल्याचे तपासात समोर आले होते..सुजीत सिन्हाविरुद्ध धनबादसह अनेक जिल्ह्यांमध्ये खंडणी, धमकी आणि इतर गंभीर गुन्ह्यांची नोंद होती. २०२०-२१ दरम्यान त्याने एका आयटी व्यावसायिकासह एका खासगी कंपनीच्या अधिकाऱ्याकडे ५० लाख रुपयांची खंडणी मागितल्याचा आरोप होता. .धनबाद, गुमला, मेदिनीनगर आणि साहिबगंज येथील तुरुंगातही तो विविध गुन्ह्यांमध्ये बंद होता. या चकमकीनंतर झारखंडमधील व्यापारी वर्गात दिलासा व्यक्त केला जात असून, पोलिसांकडून संपूर्ण प्रकरणाची कायदेशीर प्रक्रिया सुरू असल्याचे सांगण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.