नवी दिल्ली : मणिपूर हिंसाचारावरुन संपूर्ण देशभरात सध्या संतापाचं वातावरण आहे. या परिस्थितीवर एमआयएमचे खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनी भाष्य केलं आहे. संपूर्ण देशभरात सरकारच्या कारभाराचा बोभाटा झाल्यानं आता नव्या कट कारस्थानाला सुरुवात झाली असल्याचं ओवैसी यांनी म्हटलं आहे. (Now new conspiracies start in Manipur Asaduddin Owaisi speaks on Manipur)

ओवैसी म्हणाले, "मणिपूरचा खरा प्रश्न हा आहे की, मोदी सरकारला आपल्या प्रतिमेची जास्त काळजी आहे. गेल्या तीन महिन्यांपासून अजूनही मणिपूरमध्ये हिंसाचार सुरुच आहे. हे लाजीरवाणं आहे की सरकारला त्या दोन महिलांवर झालेल्या बलात्कार आणि इतर महिलांवर ओढवलेल्या परिस्थितीची काळजी नाही. त्यांच्यासाठी प्रत्येक गोष्ट ही कटकारस्थान आहे" (Latest Marathi News)

पण मणिपूरमधील हिंसाचाराचं काय? या परिस्थितीवर नियंत्रण आणण्यात सरकारला सातत्यानं अपयश आलं आहे. त्यामुळं आता नव्या कारस्थानाला सुरुवात झाली आहे. ही कारस्थानं म्हणजे मुख्यमंत्र्यांना हटवा, मणिपूरमधील सर्व घटनांचा तपास सीबीआयकडं द्या तसेच सुरक्षा रक्षकांची शस्त्रांची लूटीची प्रकरणं एनआयएकडं देणं. हे केल्यावरच मणिपूरच्या लोकांना खरा न्याय मिळेल, असं नरेटिव्ह सध्या सांगितलं जात आहे. (Marathi Tajya Batmya)