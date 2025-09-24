देश

Success Story: बकरीच्या दुधापासून बनवलं नैसर्गिक साबण, जूली देवींनी ३ महिन्यांत कमवले तब्बल ६ कोटी, हजारो महिलांना मिळाला रोजगार

Goat Milk Soap Production Reaches 70,000 Units Daily ग्रामीण महिलांचा उद्योजकतेकडे मोठा टप्पा; उत्तर प्रदेशातील छोट्या गावातून सुरू झालेला ‘विदूर ब्रँड’ देशभर गाजतोय
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

बिजनौर जिल्ह्यातील राजा रामपूर खादर नावाचे एक छोटेसे गाव. याच गावात राहणाऱ्या जुली देवी यांचे जीवन राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशनने पूर्णपणे बदलून टाकले. एकेकाळी चूल आणि मूल यात अडकलेल्या जुली देवी आज राष्ट्रीय स्तरावर एक यशस्वी उद्योजिका म्हणून ओळखल्या जात आहेत. त्यांच्या यशाची कहाणी खूप स्पेशल आहे, कारण त्यांनी चक्क बकरीच्या दुधापासून नैसर्गिक साबण बनवण्याचा व्यवसाय सुरू केलाय.

