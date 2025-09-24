Success Story: बकरीच्या दुधापासून बनवलं नैसर्गिक साबण, जूली देवींनी ३ महिन्यांत कमवले तब्बल ६ कोटी, हजारो महिलांना मिळाला रोजगार

बिजनौर जिल्ह्यातील राजा रामपूर खादर नावाचे एक छोटेसे गाव. याच गावात राहणाऱ्या जुली देवी यांचे जीवन राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशनने पूर्णपणे बदलून टाकले. एकेकाळी चूल आणि मूल यात अडकलेल्या जुली देवी आज राष्ट्रीय स्तरावर एक यशस्वी उद्योजिका म्हणून ओळखल्या जात आहेत. त्यांच्या यशाची कहाणी खूप स्पेशल आहे, कारण त्यांनी चक्क बकरीच्या दुधापासून नैसर्गिक साबण बनवण्याचा व्यवसाय सुरू केलाय..कठीण परिस्थितीतून मार्ग काढला२०२० मध्ये जुली देवी या NRLM मिशनसोबत जोडल्या गेल्या. त्यांनी सांगितले की, सर्वप्रथम मोहरीचे तेल, मसाले, पीठ, आणि लोणचे अशा दीडशेपेक्षा जास्त वस्तू बनवण्याला सुरुवात केली. पण त्यांच्या आयुष्याचा खरा टर्निंग पॉइंट आला, जेव्हा त्यांनी बकरीच्या दुधापासून नैसर्गिक साबण बनवायला सुरुवात केली. हा साबण इतका फेमस झाला की, आता उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आणि इतर राज्यांमधूनही त्याला मोठी मागणी येत आहे. विशेष म्हणजे, गेल्या तीन महिन्यांत त्यांच्या व्यवसायाची उलाढाल ६ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे..कुटुंब आणि प्रशासनाचा पाठिंबाजुली देवींच्या या यशामुळे आज त्यांच्यासोबत १५ हजारपेक्षा जास्त महिला जोडल्या गेल्या आहेत. त्यांनी गावातच एक छोटी फॅक्टरी सुरू केली आहे, जिथे महिला मिळून विविध उत्पादने तयार करतात. या महिलाच पॅकेजिंगपासून मार्केटिंगपर्यंत सर्व काम सांभाळतात. रोज सुमारे ७० हजार साबण तयार होतात, जे 'विदूर ब्रँड' नावाने विकले जातात. या प्रत्येक साबनावर NABL आणि ISO या संस्थांचे प्रमाणपत्र आहे, ज्यामुळे त्याची गुणवत्ता सिद्ध होते.या उपक्रमात जूली देवी यांना पती सोनू कुमार यांची मोलाची साथ लाभली. तसेच बिजनौरचे जिल्हाधिकारी आणि मुख्य विकास अधिकारी यांनी सतत मार्गदर्शन व मदत केले.जुली देवी सांगतात की, "योगी सरकारच्या योजनांमुळे आज आमच्यासारख्या ग्रामीण महिलांना नवीन संधी मिळत आहेत. आमच्या आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा होत आहे आणि आम्ही समाजात आपली वेगळी ओळख निर्माण करत आहोत.".जूली देवींच्या ‘विदूर ब्रँड’अंतर्गत आवळा कँडी, टोमॅटो केचप, मध, व्हिनेगर, साखर, मसाले, वस्त्रप्रावरणे, खेळणी यांसारखी अनेक उत्पादनेही बाजारात उपलब्ध होत आहेत. योग्य दर्जा आणि आकर्षक पॅकेजिंगमुळे ही उत्पादने हळूहळू ग्रामीण भागातून राष्ट्रीय स्तरावर पोहोचत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.