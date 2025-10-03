देश

मुंबई दहशतवादी हल्ल्यात शौर्य दाखवणाऱ्या NSG कमांडोला गांजा तस्करीच्या आरोपाखाली अटक; कोण आहे बजरंग सिंग?

Former NSG commando Bajrang Singh, a hero of the 26/11 Mumbai attacks, arrested in a marijuana trafficking case

Sandip Kapde
मुंबईतील २६/११ दहशतवादी हल्ल्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या माजी NSG कमांडोला गांजा तस्करीच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली आहे. ही संयुक्त कारवाई राजस्थान एटीएस आणि अँटी-नार्कोटिक्स टास्क फोर्सने (ANTF) केली. अटक करण्यात आलेल्या आरोपीचे नाव बजरंग सिंग आहे.

