NTA Reform: NEET मधील पेपरफुटीनंतर मोठा निर्णय; गैरप्रकार रोखण्यासाठी आता थेट लष्करी अधिकाऱ्यांना...

New Delhi: नीट परीक्षेतील (NEET) पेपरफुटी आणि गैरप्रकार रोखण्यासाठी नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीने (NTA) आता नवी कायमस्वरुपी व्यवस्था उभारण्याची तयारी सुरू केली आहे. देशभरातील परीक्षा केंद्रांवर देखरेख ठेवण्यासाठी स्वतंत्र निरीक्षकांची कायमस्वरूपी नियुक्ती केली जाणार असून, त्याबाबतचा प्रस्ताव एनटीएने मांडला आहे. यासाठी निवृत्त लष्करी आणि निमलष्करी दलातील अधिकारी, केंद्र व राज्य सरकारी अधिकारी, तसेच सरकारी शाळा-महाविद्यालयांतील शिक्षक आणि प्राध्यापकांकडून अर्ज मागवण्यात आले आहेत..कोणाला मिळणार संधी?एनटीएने निरीक्षकांच्या समावेशासाठी तीन गट निश्चित केले आहेत.केंद्र आणि राज्य सरकारचे निवृत्त अधिकारी.निवृत्त लष्करी आणि निमलष्करी दलातील अधिकारी.सरकारी शाळा, महाविद्यालये आणि विद्यापीठांतील कार्यरत किंवा निवृत्त शिक्षक आणि प्राध्यापक.या सर्वांची आधी पडताळणी करून स्वतंत्र यादी तयार केली जाणार आहे. परीक्षा जाहीर झाल्यानंतर गरजेनुसार या यादीतील निरीक्षकांची नियुक्ती केली जाईल. परदेशातील परीक्षा केंद्रांसाठीही त्या शहरात राहणाऱ्या पात्र भारतीय नागरिकांचा विचार केला जाणार आहे..Sonia Gandhi: सोनिया गांधी यांचे बहुचर्चित बेस्ट सेलर पुस्तक.निरीक्षकांचे काम काय?परीक्षा केंद्रावर आधीपासून शहर समन्वयक आणि केंद्र अधीक्षक यांची जबाबदारी असते. मात्र, प्रस्तावित व्यवस्थेत स्वतंत्र निरीक्षकाची भूमिका या दोघांपेक्षा वेगळी असेल. निरीक्षक हा थेट एनटीएचा प्रतिनिधी म्हणून काम करेल. परीक्षेची निष्पक्षता, सुरक्षा आणि सुरळीत आयोजन यावर लक्ष ठेवून तो थेट एनटीएकडे अहवाल सादर करेल. त्यामुळे केंद्रावरील देखरेखीसाठी स्वतंत्र स्तर तयार होणार आहे..Sonia Gandhi Book : "अजिबात नाही!"; भारताचे पंतप्रधानपद का नाकारले? अनेक वर्षांनंतर गांधी घराण्यातील 'त्या' निर्णयामागचे सत्य उघड!.निरीक्षकांच्या यंत्रणेबरोबरच एनटीएने परीक्षा केंद्रांच्या पायाभूत सुविधांसाठीही निकष जाहीर केले आहेत. संगणकावर होणाऱ्या परीक्षांसाठी म्हणजेच Computer Based Test (CBT) केंद्रांकडे प्रत्येक शिफ्टसाठी किमान २८५ पूर्ण क्षमतेने कार्यरत संगणक असणे आवश्यक आहे. यात राखीव संगणकांचाही समावेश आहे. २८५ पेक्षा कमी संगणक असलेली केंद्रेही अर्ज करू शकतात; मात्र अशा केंद्रांचा विचार मर्यादित सुविधा उपलब्ध असलेल्या ठिकाणीच केला जाणार आहे..CBT केंद्रांमध्ये किमान चार स्वतंत्र संगणक प्रयोगशाळा किंवा हॉल असावेत. प्रत्येक ठिकाणी किमान ३० संगणकांची व्यवस्था आवश्यक आहे. पेन, पेपर पद्धतीच्या परीक्षांसाठी प्रत्येक शिफ्टमध्ये किमान २५० उमेदवारांची आसनक्षमता हवी. त्यासाठी सहा स्वतंत्र हॉलमध्ये प्रत्येकी ४० उमेदवारांची व्यवस्था किंवा त्याला समकक्ष सुविधा असणे आवश्यक आहे..एनटीएने निरीक्षक आणि परीक्षा केंद्रांच्या समावेशासाठी स्वतंत्र प्रक्रिया सुरू केली आहे. अर्ज सादर करण्याची अंतिम तारीख ६ डिसेंबर २०२६ आहे. NEET-UG, JEE-Main, CUET, UGC-NET आणि CSIR-NET यांसारख्या परीक्षांच्या आयोजनात या व्यवस्थेचा उपयोग होऊ शकतो. पेपरफुटीच्या प्रकरणानंतर परीक्षा व्यवस्थेवरील विश्वास पुन्हा निर्माण करण्याचे आव्हान एनटीए समोर आहे. स्वतंत्र निरीक्षक आणि अधिक सक्षम परीक्षा केंद्रांची प्रस्तावित यंत्रणा प्रत्यक्षात किती प्रभावी ठरते, हे तिच्या अंमलबजावणीनंतरच स्पष्ट होईल.