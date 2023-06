थिरुवअनंतपुरम : स्त्रीच्या शरिराच्या वरच्या भागाला मूलतः लैंगिक किंवा आक्षेपार्ह भाग समजता कामा नये, अशी टिप्पणी केरळ हायकोर्टानं एका खटल्यादरम्यान केली आहे. यासाठी हायकोर्टानं पुरुषांच्या सर्वमान्य सवयींचा दाखला दिला आहे. तसेच महिलांबाबत ही बाब भेदभाव करणारी असल्याचंही हायकोर्टानं म्हटलं आहे. (Nudity Of Female Upper Body Should not Be Regarded as Sexual Or Obscene By Default says Kerala High Court)

एका खटल्यात एका आईवरील गुन्हे रद्द करताना हायकोर्टानं ही टिप्पणी केली आहे. या महिलेनं आपल्या मुलांच्या अर्धनग्न शरीर रंगवून एक व्हिडिओ तयार केला होता. या व्हिडिओवर आक्षेप घेत तिच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

आपल्या या व्हिडिओवरील स्पष्टीकरणाची नोंद हायकोर्टानं घेतली. पितृसत्ताक कल्पनेला आव्हान देण्यासाठी आणि स्त्री शरीराच्या अतिलैंगिकीकरणाविरुद्ध संदेश देण्यासाठी हा व्हिडिओ बनवण्यात आल्याचं या महिलेनं कोर्टासमोर सांगितलं. यावर हा व्हिडिओ आक्षेपार्ह नसल्याचं हायकोर्टानं म्हटलं.