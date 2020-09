Corona Updates: रिकव्हरी रेटमध्ये भारत जगात अव्वल; रुग्णसंख्येतही घट

नवी दिल्ली: देशात कोरोनाचा कोरोना रुग्णांची संख्या सप्टेंबर महिन्यात वाढताना दिसतेय. या परिस्थितीतही आता एक चांगली बातमी आली आहे. कोरोना रुग्णांची संख्या जरी वाढत असली तरी देशात रोज कोरोनाचे रुग्ण मोठ्या प्रमाणात बरे होत आहेत. जगात सध्या भारत रिकव्हरी रेटमध्ये अव्वल स्थानी पोहचला आहे.

भारतात कोरोना रुग्ण बरे होण्याचं प्रमाण म्हणजे रिकव्हरी रेट तब्बल 80 टक्क्यांच्या वर गेला आहे. मागील सलग 3 दिवसांत देशात प्रतिदिन 90 हजारांपेक्षा जास्त कोरोना रुग्ण बरे झाले आहेत. यामुळे आता कोरोना रुग्णांचा बरे होण्याचा आलेख दिवसेंदिवस वाढताना दिसतोय.

19 सप्टेंबरला देशात कोरोनाचे 93 हजार 337 नवीन कोरोनाचे रुग्ण आढळले होते तर त्यादिवशी 95 हजार 880 जण कोरोनामुक्त झाले होते. त्यानंतर 20 सप्टेंबरला 92 हजार 605 कोरोना रुग्णांचं निदान झालं होतं तर त्याच दिवशी 94 हजार 415 जणांनी कोरोनावर मात केली होती. तसेच काल (सोमवारी) 21 सप्टेंबरला कोरोनाचे देशात 86 हजार 961 रुग्ण आढळले आहेत, तर दिलासादायक बाब म्हणजे 93 हजार 356 जण कोरोनातून बरे होऊन घरी परतले आहेत.

This high rate of daily recoveries has positioned India as the top country globally with maximum number of recovered cases. This has also pushed the recovery rate to a high of more than 80%: Ministry of Health https://t.co/7Bn2U8qjJt

— ANI (@ANI) September 22, 2020