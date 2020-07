भारतात कोरोनाचा उद्रेक कायम; गेल्या 24 तासांत 671 जणांचा मृत्यू

नवी दिल्ली : भारतात कोरोना व्हायरसचा संसर्ग मोठ्या प्रमाणात होत आहे. रुग्णांची संख्याही दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यानंतर आता भारतात गेल्या 24 तासांत 34,884 नव्या रुणांची वाढ झाली असून, 671 रुग्णांचा मृत्यू झाला. आता कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या 10,38,716 झाली आहे. यातील विशेष बाब म्हणजे 6,53,751 रुग्ण कोरोनातून मुक्त झाले आहेत.

देशात कोरोनाबाधित रुग्णांचे प्रमाण मोठे आहे. बरे होणाऱ्या रुग्णांचे प्रमाणही वाढत आहे. सध्या देशात बरे होणाऱ्या रुग्णांचे प्रमाण 63.33 टक्के झाले आहे. तर गेल्या 24 तासांमध्ये 22,942 कोरोनाबाधित रुग्ण बरे झाले आहेत. देशात सध्या ऍक्टिव्ह रुग्णांची संख्या 3,58,692 वर गेली आहे.

Spike of 34,884 cases and 671 deaths reported in India in the last 24 hours.

Total positive cases stand at 10,38,716, including 3,58,692 active cases, 6,53,751 cured/discharged/migrated and 26,273 deaths: Ministry of Health and Family Welfare pic.twitter.com/lkakSL1BVe

— ANI (@ANI) July 18, 2020