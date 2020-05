भारतात अशी आहे कोरोनाची सद्यस्थिती...

नवी दिल्ली : भारतात सध्या कोरोनाग्रस्त रुग्णांचा आकडा मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. देशवासियांकडून कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर खबरदारीच्या अनेक पर्यायांचा वापर केला जात आहे. तरीदेखील रुग्णसंख्या कमी होताना दिसत नाही. हा एक चिंतेचा विषय बनत आहे. तसेच आता भारतातील कोरोनाग्रस्त रुग्णांचा आकडा 62 हजारच्या वर गेला आहे. यातील मृतांच्या संख्येतही दिवसेंदिवस वाढ होत आहे.

गेल्या 24 तासांत देशभरात कोरोनाचे एकूण 3277 नवे रुग्ण आढळले आहेत. यामध्ये 127 कोरोनाग्रस्त रुग्णांचा मृत्यू गेल्या 24 तासांत झाला आहे. भारतातील कोरोनाबाधित रुग्णांचा आकडा वाढला असून, रुग्णांची एकूण संख्या 62,939 वर पोहोचली आहे. तर देशभरात कोरोनाची लागण झालेल्या 2,109 हून अधिक रुग्णांचा आत्तापर्यंत मृत्यू झाला आहे. याबाबतची माहिती केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने दिली आहे.

Spike of 3277 #COVID19 cases & 127 deaths in the last 24 hours. Total cases in the country now at 62939, including 41472 active cases, 19358 cured/discharged/migrated and 2109 deaths: Ministry of Health & Family Welfare pic.twitter.com/XoGLfUF3Jr

