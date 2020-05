भारतात आत्तापर्यंत 52,952 नागरिकांना कोरोनाची लागण; मृतांचा आकडा 1783 वर

नवी दिल्ली : कोरोना व्हायरसने संपूर्ण जगभरात थैमान घातले आहे. भारतातही कोरोनाग्रस्त रूग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. सध्या देशभरातील कोरोनाबाधितांची रुग्णांची संख्या आता 52 हजार 952 वर गेली आहे. तर आत्तापर्यंत 1783 कोरोनाग्रस्त रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. यातील विशेष बाब म्हणजे 15,266 रुग्णांवर यशस्वी उपचार करून त्यांना रुग्णालयातून डिस्चार्ज देण्यात आला आहे.

महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगणा यांसह विविध राज्यांत रुग्णसंख्या मोठी आहे. त्यामुळे भारतात कोरोनाग्रस्त रुग्णांचा आकडा वाढत आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या रुग्णालयातील डॉक्टर, परिचारिका, निमवैद्यकीय कर्मचारी यांच्यासह देशात 548 आरोग्य कर्मचाऱ्यांना कोरोना व्हायरसची लागण झाली आहे, अशी माहिती अधिकृत सूत्रांनी दिली. परंतु प्रत्यक्ष आरोग्य तपासणी करणारे कर्मचारी, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, स्वच्छता कर्मचारी, वॉर्डबॉय, सुरक्षारक्षक, शिपाई, स्वयंपाक कर्मचारी यांच्या माहितीचा यामध्ये समावेश नाही.

दरम्यान, या सर्व कर्मचाऱ्यांना कोरोनाची लागण नेमकी कशामुळे झाली, याची माहितीही अद्याप समजू शकली नाही.

Total number of #COVID19 positive cases in India rises to 52,952 including 35,902 active cases, 1783 deaths, 15,266 cured/discharged and 1 migrated: Ministry of Health and Family Welfare pic.twitter.com/VW1C8Ya3oa

— ANI (@ANI) May 7, 2020