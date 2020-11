लष्कराला मोठं यश; हिज्बुल मुजाहिद्दीनच्या टॉप कमांडरचा खात्मा

श्रीनगर- जम्मू-काश्मीरची राजधानी श्रीनगरमध्ये भारतीय लष्कर, जम्मू-काश्मीर पोलिस आणि सीआरपीएफच्या जॉईंट ऑपरेशनमध्ये हिज्बुल मुजाहिद्दीनच्या टॉप कमांडरचा आणि A++ दर्जाचा दहशतवादी सैफुल्लाह याचा खात्मा करण्यात आला आहे. ही चकमक श्रीनगरच्या रंगहेथ भागात झाली. यानंतर लष्कराने याठिकाणी मोठ्या प्रमाणात जवानांची तैनाती केली आहे. हे अत्यंत यशस्वी ऑपरेशन असल्याची प्रतिक्रिया जम्मू-काश्मीरचे डीजीपी दिलबाग सिंग यांनी दिली आहे.

Dr Saifullah (slain Hizbul Mujahideen terrorist) was active since October 2014. He was associated with Burhan Wani for long time. Security forces were monitoring his movement for two days: Jammu and Kashmir DGP Dilbag Singh

