एका फुफ्फुसाच्या साह्यानं 14 दिवस लढली, कोरोनाविरोधात नर्सचा पॅटर्न

देशात कोरोनाच्या (Covid-19) दुसऱ्या लाटेनं हाहा:कार माजवलाय. आरोग्य व्यवस्थेच्या बोजवारा उडाला असल्यामुळे अनेकांना आपला जीव गमावावा लागला आहे. तर पैसे नसल्यामुळे मृतदेह नेहण्यासाठी खांद्यावर, सायकल अथवा दुचाकीचा वापर केल्याच्या धक्कादायक आणि मनाला चटका लावणाऱ्या घटना घडत आहेत. अशा परिस्थितीत सकारात्मक स्टोरी नक्कीच तुमचं मनोबल उंचावले. अतिशय कठीण परिस्थितीत कोरोनावर मात केल्याच्या अनेक स्टोरी समोर आल्या आहेत. अशातच मध्य प्रदेशमधील (MP) एका नर्सची सकारात्मक कथा समोर आली आहे. नर्सची (nurse) ही कथा अनेकांना प्रेरणा देणारी आहे. अवघ्या एका फुफ्फुसाच्या (lung) साह्यानं या नर्सनं 14 दिवस लढा देत कोरोनाचा पराभव केला. (Nurse battles Covid with one lung, recovers in 14 days with yoga, breathing exercises)

मध्य प्रदेशमधील 39 वर्षीय नर्सची सकारात्मक स्टोरी सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय आहे. लहानपणीच त्या नर्सचं एक फुफ्फुस निकामी झालं होतं. 2014 मध्ये छातीचा एक्स-रे काढल्यानंतर आपलं एक फुफ्फुस निकामी झाल्याची गोष्ट नर्सला समजली होती. अशा कठीण परिस्थितीही नर्सनं कोरोना काळात आपलं कर्तव्य बजावलं. पण दुसऱ्या लाटेत नर्सला कोरोनानं आपल्या विळख्यात घेतलं. एक फुफ्फुस निकामी झालं असतानाही आपलं कर्तव्य बजावणाऱ्या त्या नर्सचं नाव प्रफुल्लित पीटर असं आहे.

हेही वाचा: Oxygen लेव्हल 23, महिनाभर व्हेंटिलेटरवर; 30 Kg वजन झालं कमी त्यानंतरही हरवलं कोरोनाला

प्रफुल्लित पीटर टीकमगढ जिल्हा रुग्णालयात आपलं कर्तव्य बजावत होती. मागील काही दिवसांपूर्वी प्रफुल्लित यांना कोरोना झाला. लसीचे दोन्ही डोस घेतले होते. मात्र, कोरोनावर मात करण्यासाठी प्रफुल्लित पीटर यांनी श्वसनाचे व्यायाम केले. तसेच दररोज योगसाधना करत कोरोनाचा पराभव केला. प्रफुल्लित पीटर सध्या घरीच विलगीकरणात आहे.