पालकांचा पगार ठरणार नाही अडथळा! OBC आरक्षणावर सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय, IAS-IPS होण्याचा मार्ग मोकळा? केंद्र सरकारला झटका!

ओबीसी आरक्षणातील नॉन-क्रीमी लेयर निश्चित करण्याच्या निकषांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला मोठा धक्का दिला आहे. पालकांचे वेतन आणि शेतीतून मिळणारे उत्पन्न या दोन बाबींच्या आधारेच क्रीमी लेयर ठरवता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. यासंदर्भात केंद्र सरकारने दाखल केलेली स्पष्टीकरण आणि फेरबदलाची मागणी करणारी याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली. न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने ११ मार्च २०२६ रोजी दिलेला निर्णय कायम ठेवला आहे..या निर्णयामुळे यूपीएससी नागरी सेवा परीक्षा उत्तीर्ण होऊनही चुकीच्या पद्धतीने नियुक्तीपासून वंचित राहिलेल्या पात्र ओबीसी उमेदवारांना दिलासा मिळणार आहे. आयएएस, आयपीएस, आयआरएस यांसह अन्य केंद्रीय सेवांसाठी निवड झालेल्या आणि न्यायालयाने निश्चित केलेल्या निकषांनुसार नॉन-क्रीमी लेयरमध्ये पात्र ठरणाऱ्या उमेदवारांना नियुक्ती देण्याचे निर्देश केंद्राला देण्यात आले आहेत. या प्रकरणात उमेदवारांची बाजू मांडणारे वकील शशांक रत्नू यांनी या निर्णयाला ओबीसी समाजाचा मोठा विजय म्हटले आहे. जवळपास दशकभरापासून सुरू असलेल्या अन्यायाला यामुळे पूर्णविराम मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले..नेमका वाद काय होता?नागरी सेवा परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या काही ओबीसी उमेदवारांना त्यांच्या पालकांच्या वेतनाच्या आधारे क्रीमी लेयरमध्ये समाविष्ट करण्यात आले होते. त्यामुळे त्यांना ओबीसी नॉन-क्रीमी लेयर आरक्षणाचा लाभ नाकारण्यात आला. संबंधित उमेदवारांचे पालक सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (पीएसयू), बँका आणि खासगी संस्थांमध्ये कार्यरत होते. कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने (DoPT) पालकांचे वेतन व उत्पन्न विचारात घेऊन त्यांचे क्रीमी लेयर निश्चित केले होते.याचा परिणाम म्हणून काही उमेदवारांना ओबीसी आरक्षणांतर्गत सेवांचे वाटप झाले नाही. या निर्णयाविरोधात उमेदवारांनी केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणासह मद्रास, दिल्ली आणि केरळ उच्च न्यायालयात दाद मागितली. या ठिकाणी त्यांना दिलासा मिळाला. त्यानंतर केंद्र सरकारने संबंधित आदेशांना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले..Sharad Pawar Health : गौतम अदाणींनी शरद पवारांची ब्रीच कँडी रुग्णालयात घेतली भेट; प्रकृतीची केली विचारपूस.११ मार्चच्या निर्णयात न्यायालयाने काय स्पष्ट केले?युनियन ऑफ इंडिया विरुद्ध रोहित नाथन या प्रकरणात ११ मार्च २०२६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राची अपील फेटाळली होती. १९९३ मधील सरकारी कार्यालयीन ज्ञापन आणि २००४ मधील स्पष्टीकरण पत्राचा अर्थ स्पष्ट करताना न्यायालयाने सांगितले की, पालकांचे वेतन आणि कृषी जमिनीतून मिळणारे उत्पन्न इतर उत्पन्नासोबत जोडून आय-वेल्थ टेस्टच्या आधारे क्रीमी लेयर ठरवता येणार नाही.याशिवाय पालकांचे पद आणि त्यांची सेवाश्रेणी महत्त्वाची असल्याचेही खंडपीठाने नमूद केले. सरकारी कर्मचारी, सार्वजनिक उपक्रमांमधील कर्मचारी आणि खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या मुलांसाठी वेगवेगळे निकष लावून समान परिस्थितीतील उमेदवारांमध्ये भेदभाव करता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले..केंद्राची याचिका का फेटाळली?११ मार्चच्या निकालानंतर केंद्र सरकारने त्याच्या अंमलबजावणीबाबत स्पष्टीकरण आणि बदल मागणारी याचिका दाखल केली होती. जुन्या आणि पूर्ण झालेल्या नियुक्त्यांवर हा निर्णय लागू केल्यास प्रशासकीय अडचणी निर्माण होऊ शकतात, असा सरकारचा युक्तिवाद होता. तसेच जुनी निवड प्रक्रिया, सेवावाटप, कॅडर आणि वरिष्ठतेवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त करत अंमलबजावणीसाठी अतिरिक्त वेळ मागण्यात आला होता. मात्र न्यायालयाने ही मागणी अमान्य केली..कोणत्या उमेदवारांना मिळणार लाभ?पालकांच्या वेतनाला क्रीमी लेयरचा आधार मानल्यामुळे नियुक्ती किंवा सेवावाटप न मिळालेल्या आणि न्यायालयाच्या निकषांनुसार नॉन-क्रीमी लेयरसाठी पात्र ठरणाऱ्या उमेदवारांना या निर्णयाचा लाभ मिळू शकतो. अशा उमेदवारांना सामावून घेण्यासाठी आवश्यकतेनुसार अतिरिक्त म्हणजेच सुपरन्युमररी पदांची निर्मिती करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने यापूर्वी दिले आहेत. मात्र त्यासाठी उमेदवारांना इतर आवश्यक पात्रता अटींची पूर्तता करणे बंधनकारक असेल. त्यामुळे चुकीच्या क्रीमी लेयर निर्धारणामुळे ओबीसी आरक्षणाचा लाभ नाकारण्यात आलेल्या पात्र उमेदवारांच्या नियुक्तीचा मार्ग मोकळा झाला आहे..सेवानिवृत्तीनंतर पुन्हा सरकारी नोकरी मिळाली तर पेन्शन अन् पूर्ण पगार दोन्ही मिळणार? सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.