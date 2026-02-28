देश

माहेर की सासर? लग्नानंतर ओबीसी महिलेसाठी क्रिमी लेअर अट कशी ठरणार? सर्वोच्च न्यायालय सोडवणार गुंता

OBC Married Woman Creamy Layer Rule : या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली असून हे प्रकरण कर्नाटकमधील एका महिलेशी संबंधित आहे.
Shubham Banubakode
आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी ओबीसी समाजातील विवाहित महिला ‘क्रिमी लेअर’मध्ये येते की नाही, हे ठरवताना तिच्या पतीच्या उत्पन्नाचा विचार करायचा की आई-वडिलांच्या उत्पन्नाचा, याचा निर्णय आता Supreme Court of India देणार आहे. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली असून हे प्रकरण कर्नाटकमधील एका महिलेशी संबंधित आहे.

Supreme Court

