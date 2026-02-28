माहेर की सासर? लग्नानंतर ओबीसी महिलेसाठी क्रिमी लेअर अट कशी ठरणार? सर्वोच्च न्यायालय सोडवणार गुंता

आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी ओबीसी समाजातील विवाहित महिला ‘क्रिमी लेअर’मध्ये येते की नाही, हे ठरवताना तिच्या पतीच्या उत्पन्नाचा विचार करायचा की आई-वडिलांच्या उत्पन्नाचा, याचा निर्णय आता Supreme Court of India देणार आहे. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली असून हे प्रकरण कर्नाटकमधील एका महिलेशी संबंधित आहे..मीडिया रिपोर्टनुसार, संबंधित महिलेने न्यायाधीश पदासाठी अर्ज केला होता. ती हिंदू नामधारी समाजातील असून कर्नाटकमध्ये हा समाज आरक्षणाच्या II-A श्रेणीत येतो. एप्रिल २०१८ मध्ये तिचा विवाह झाला होता. तिचा पती III-B आरक्षण श्रेणीत येतो. लग्नानंतर ती आई-वडिलांपासून वेगळी राहते..SC On Pre Marriage: लग्नापूर्वी कुणावरही विश्वास ठेऊ नका; नातेसंबंधांत सजगता महत्त्वाची, न्यायालयाने का व्यक्त केली चिंता?.काही दिवसांपूर्वी या महिलेनं सिव्हिल जज पदासाठी अर्ज केला होता. या भरती प्रक्रियेत एकूण ५७ पैकी ६ पदे II-A श्रेणीसाठी राखीव होती. निवड झाल्यानंतर तिनं आपल्या पतीच्या उत्पन्नाच्या आधारावर जात पडताळणी आणि नॉन-क्रिमी लेअर प्रमाणपत्र देण्याची विनंती केली होती. मात्र, जात पडताळणी समितीने तिचा अर्ज फेटाळला. तिच्या आई-वडिलांच्या उत्पन्नामुळे तिला ‘नॉन-क्रिमी लेअर’ प्रमाणपत्र देता येणार नाही, असे समितीने स्पष्ट केले..समितीच्या या निर्णयानंतर महिलेने याप्रकरणी कर्नाटक उच्च न्यायालयात धाव घेतली. लग्नानंतर तिच्या क्रिमी लेअरचा निर्णय पतीच्या उत्पन्नावर आधारित असावा, अशी मागणी तिने याचिकेत केली होती. तिच्या पतीचे वार्षिक उत्पन्न क्रिमी लेअरच्या मर्यादेपेक्षा कमी असल्याचेही तिने नमूद केले. मात्र, कर्नाटक उच्च न्यायालयासह राज्य सरकारने याला विरोध करताना आई-वडिलांच्या पेन्शनलाही कुटुंबाच्या उत्पन्नात धरले पाहिजे, असा युक्तिवाद केला होता..Supreme Court Verdict : विवाहित महिला 'लग्नाचं आमिष दाखवून बलात्कार' केल्याचा आरोप करु शकत नाही, सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वाचा निर्णय.कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर महिलेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटक सरकारला नोटीस बजावली असून एका आठवड्यात उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता ६ एप्रिल रोजी होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.