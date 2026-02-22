संतापजनक! खाजगी शाळेत १३ वर्षीय विद्यार्थिनीवर ५ शिक्षकांचा वर्षभर वारंवार अत्याचार, कुटुंबाला सांगताच...; काय घडलं?

ओडिशाच्या केंद्रपाडा जिल्ह्यातील एका खाजगी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत बलात्काराचा एक प्रकार समोर आला आहे. जिथे पोलिसांनी सातवीच्या एका विद्यार्थिनीवर वर्षभर बलात्कार केल्याच्या आरोपाखाली पाच शिक्षकांना अटक केली आहे. .वृत्तानुसार, गेल्या महिन्यात अल्पवयीन पीडितेने तिच्या आईला ही घटना सांगितल्यानंतर हे प्रकरण उघडकीस आले. त्यानंतर कुटुंबाने १८ फेब्रुवारी रोजी बाल कल्याण समितीकडे तक्रार दाखल केली, असे बाल कल्याण समिती सदस्य स्वागतिका पात्रा यांनी सांगितले..Mumbai Weather: मुंबईला प्रदूषणाचा विळखा! हवेचा दर्जा खालावला; धोक्याची पातळी ओलांडल्याने आरोग्यतज्ज्ञांचं महत्त्वाचं भाकीत.तक्रार मिळाल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी CWC टीमने शाळेला भेट दिली. संवेदनशील मानल्या जाणाऱ्या प्रकरणाची चौकशी सुरू केली. त्यानंतर पोलिसांनी POCSO कायदा आणि भारतीय दंड संहितेच्या विविध कलमांखाली गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला. केंद्रपाडा पोलीस अधीक्षक सिद्धार्थ कटारिया म्हणाले की, पीडितेचा जबाब नोंदवण्यात आला आहे आणि एफआयआरमध्ये नाव असलेल्या पाच आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. त्यांना रविवारी न्यायालयात हजर केले जाईल..एसपी म्हणाले, हा एक संवेदनशील खटला आहे. महिला गुन्हे शाखेचा भाग असलेल्या मुख्यालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची एक टीम तपासावर लक्ष ठेवेल. या प्रकरणात सर्व कायदेशीर प्रक्रियांचे पालन केले जात आहे. कुटुंबाचा आरोप आहे कीस विद्यार्थिनीवर बराच काळ वारंवार बलात्कार करण्यात आला. एका महिला शिक्षिकेसह इतर काही शिक्षक आरोपींना वाचवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. आरोपीने विद्यार्थिनीला घटनेबद्दल कोणालाही न सांगण्याची धमकी दिल्याचा आरोप आहे..Hapus Price: यावर्षी मुंबईकरांना हापूस खाण्यासाठी जास्त पैसे मोजावे लागणार, किंमती कमालीच्या वाढणार; कारण काय?.पीडितेच्या कुटुंबाचे म्हणणे आहे की, त्यांनी शाळेच्या प्रशासनाला घटनेची माहिती दिली. परंतु कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी सांगितले की, कुटुंबाने केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोकडे तक्रार केल्यानंतरच त्यांना घटनेची माहिती मिळाली. सखोल चौकशीनंतरच संपूर्ण सत्य समोर येईल." या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता पोलीस आणि संबंधित यंत्रणा सखोल चौकशी करत आहेत. प्रशासनाने आश्वासन दिले आहे की गुन्हेगारांवर कठोर कारवाई केली जाईल. पीडितेला सर्व शक्य कायदेशीर आणि मानसिक आधार दिला जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.