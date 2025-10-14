देश

Mamata Banerjee: ममता बॅनर्जींचे विधान निराशाजनक; ओडिशा उपमुख्यमंत्र्यांची प्रतिक्रिया

Women Safety: महिला सुरक्षेच्या मुद्द्यावर ओडिशा उपमुख्यमंत्री पार्वती परिदा यांनी ममता बॅनर्जींच्या विधानावर तीव्र टीका करत महिलांचा आत्मविश्वास कमी करणारे वक्तव्य असल्याचे सांगितले.
Mamata Banerjee

Mamata Banerjee

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

भुवनेश्‍वर : महिलांनी रात्री उशीरा घराबाहेर न पडण्याचा पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी दिलेला सल्ला निराशाजनक आहे, अशी प्रतिक्रिया ओडिशा सरकारने सोमवारी दिली.

Loading content, please wait...
Mamata Banerjee
Odisha
political
Women Rights
law

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com