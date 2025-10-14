Mamata Banerjee: ममता बॅनर्जींचे विधान निराशाजनक; ओडिशा उपमुख्यमंत्र्यांची प्रतिक्रिया

भुवनेश्वर : महिलांनी रात्री उशीरा घराबाहेर न पडण्याचा पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी दिलेला सल्ला निराशाजनक आहे, अशी प्रतिक्रिया ओडिशा सरकारने सोमवारी दिली..ओडिशाच्या उपमुख्यमंत्री पार्वती परिदा या महिला आणि बालविकास विभागाच्या प्रभारी आहेत. त्यांनी ममता बॅनर्जी यांच्या सल्ल्याचा निषेध केला आहे. ‘‘मोठ्या बहिणीप्रमाणे ‘दीदी’ अशी ओळख असलेल्या ममता बॅनर्जी यांच्यासारख्या महिला मुख्यमंत्र्यांनी असे विधान करून महिलांमध्ये निराशेची भावना निर्माण केली आहे..त्यांच्या विधानाने पश्चिम बंगालमधील चार कोटी नव्वद लाख महिलांनाही अवाक झाल्या. बॅनर्जी यांनी त्यांचा अवमान केला आहे,” असे परिदा यांनी ‘एक्स’वरील पोस्टमध्ये म्हटले आहे. पीडितेला न्याय देता येत नसेल तर पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्र्यांना लिंग असमानता आणण्याचा व मुलींच्या हक्कांवर प्रश्न उपस्थित करण्याचा कोणताही अधिकार नाही, असेही त्या म्हणाल्या..बलात्कारप्रकरणी आणखी दोघांना अटककोलकता पश्चिम बंगाल पोलिसांनी सोमवारी दुर्गापूरमधील वैद्यकीय विद्यार्थिनीवरील सामूहिक बलात्कार प्रकरणी आणखी दोघांना अटक केली. यामुळे या प्रकरणातील एकूण अटक केलेल्यांची संख्या पाच झाली आहे.ओडिशाच्या बालासोरमधील जालेश्वर येथील २३ वर्षीय विद्यार्थिनीवर शुक्रवारी रात्री खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयाबाहेर मैत्रिणीसोबत जेवणासाठी गेल्यावर सामूहिक बलात्कार झाला होता..Eknath Shinde : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत महायुतीचाच भगवा फडकणार; उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा विश्वास.जर तुम्हाला ओडिशातील पीडित मुलीबद्दल सहानुभूती नसेल, तर ओडिशा सरकारला कळवावे. तुमच्या राज्यात राहणाऱ्या आमच्या मुलांची काळजी आम्ही घेऊ. मुलींना महिला मुख्यमंत्र्यांकडून सहानुभूती आणि सुरक्षितता मिळणार नसेल, तर त्या कोणाकडे जाणार?- पार्वती परिदा, उपमुख्यमंत्री, ओडिशा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.