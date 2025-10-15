देश

Mamata Banerjee : ममता बॅनर्जींच्या विधानावर ओडिशा सरकारचा तीव्र निषेध

Womens Rights : पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी महिलांना रात्री उशिरा घराबाहेर न पडण्याचा दिलेला सल्ला निराशाजनक असून, तो पश्चिम बंगालमधील ४ कोटी ९० लाख महिलांचा अवमान आहे, अशी टीका ओडिशाच्या उपमुख्यमंत्री पार्वती परिदा यांनी ‘एक्स’ पोस्टद्वारे केली आहे.
Mamata Banerjee

Mamata Banerjee

Sakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

भुवनेश्‍वर : महिलांनी रात्री उशीरा घराबाहेर न पडण्याचा पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी दिलेला सल्ला निराशाजनक आहे, अशी प्रतिक्रिया ओडिशा सरकारने सोमवारी दिली.

Loading content, please wait...
Mamata Banerjee
political
women
Kolkata
Justice

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com