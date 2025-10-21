देश

मुलीला नको त्या अवस्थेत तरुणासोबत पाहिलं, वडिलांना संताप अनावर होताच त्याचा भोसकून केला खून; मृतदेह फेकला कालव्यात...

Father suspects assault, attacks youth with weapon : ओडिशातील धेंकानाल जिल्ह्यात मुलीच्या विनयभंगाच्या संशयावरून वडिलांनी एका तरुणाची धारदार शस्त्राने हत्या करून मृतदेह कालव्याजवळ फेकला.
Odisha Case : ओडिशाच्या धेंकानाल जिल्ह्यातील दाद्राघाटी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत एक थरारक घटना उघडकीस आली आहे. मुलीचा विनयभंग केल्याच्या संशयावरून वडिलांनी एका तरुणाची निर्घृण हत्या (Youth Killed By Father) करून त्याचा मृतदेह कालव्याच्या काठावर फेकून दिल्याची माहिती समोर आली आहे.

