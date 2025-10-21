मुलीला नको त्या अवस्थेत तरुणासोबत पाहिलं, वडिलांना संताप अनावर होताच त्याचा भोसकून केला खून; मृतदेह फेकला कालव्यात...

Odisha Case : ओडिशाच्या धेंकानाल जिल्ह्यातील दाद्राघाटी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत एक थरारक घटना उघडकीस आली आहे. मुलीचा विनयभंग केल्याच्या संशयावरून वडिलांनी एका तरुणाची निर्घृण हत्या (Youth Killed By Father) करून त्याचा मृतदेह कालव्याच्या काठावर फेकून दिल्याची माहिती समोर आली आहे..ही घटना अखुआपाडा पंचायतीतील मोहनपाशी गावात शनिवारी उशिरा रात्री घडली. आरोपीचे नाव रूपा पिंगुआ असे असून मृत तरुणाचे नाव करुणाकर बेहेरा आहे. करुणाकर अखुआपाडा पंचायतीच्या क्रमांक १ वसाहतीतील रहिवासी असून तो मोहनपाशी येथे जेसीबी मशीन हेल्पर म्हणून काम करत होता..आक्षेपार्ह स्थितीत पाहिल्यानंतर संतापपोलिस सूत्रांच्या माहितीनुसार, त्या रात्री रूपा पिंगुआने आपल्या मुलीसोबत करुणाकरला आक्षेपार्ह स्थितीत पाहिले. रूपाचा असा संशय होता, की करुणाकर त्याच्या मुलीवर जबरदस्ती करत आहे किंवा तिच्यावर लैंगिक अत्याचार करत आहे. संतापाच्या भरात रूपाने धारदार शस्त्राने हल्ला करून करुणाकरचा जागीच खून केला..दोघांमध्ये प्रेमसंबंधस्थानिक रहिवाशांच्या म्हणण्यानुसार, करुणाकर आणि रूपाची मुलगी हे दोघे एकमेकांवर प्रेम करत होते. मात्र, वडिलांनी त्यांना एकत्र पाहताच संतापून त्यांनी हत्या केली. घटनेनंतर रूपा पिंगुआने करुणाकरचा मृतदेह गावातील कालव्याजवळ फेकून दिला आणि नंतर थेट दाद्राघाटी पोलिस ठाण्यात जाऊन आत्मसमर्पण केले..पोलिसांचा तपास सुरूमृतदेह ताब्यात घेऊन पोलिसांनी पोस्टमॉर्टमसाठी पाठवला असून आरोपीला अटक करण्यात आली आहे. या घटनेची सखोल चौकशी सुरू असून पोलिसांकडून अद्याप अधिकृत निवेदन देण्यात आलेले नाही. मृत करुणाकरच्या कुटुंबीयांनी आरोपीवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.