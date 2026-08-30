Divorce Maintenance : कर्मचाऱ्यांना झटका ! पत्नीला पोटगी दिली नाही तर थेट पगारातून कपात; सरकारचा मोठा निर्णय

Odisha Government Orders Salary Deduction for Unpaid Maintenance : ओडिशा सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांवर परिणाम करणारा एक नवीन आदेश जारी केला आहे. या आदेशानुसार, जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने आपल्या घटस्फोटित पत्नीला पोटगी दिली नाही, तर ती रक्कम थेट त्यांच्या पगारातून कापली जाईल आणि घटस्फोटित पत्नीच्या खात्यात जमा केली जाईल.मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी यांनी याबाबत निर्देश दिले आहेत ..निर्णय का घेण्यात आला?मुख्यमंत्री कार्यालयाने जारी केलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे की, न्यायालयाचे आदेश असूनही, अनेक राज्य सरकारी कर्मचारी त्यांच्या घटस्फोटित पत्नींना किंवा मुलांना मासिक पोटगी देत नाहीत. मुख्यमंत्र्यांच्या तक्रार निवारण कक्षाकडे प्रत्येक सुनावणीदरम्यान अशा दोन-तीन तक्रारी येतात..निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, या बाबींची गंभीर दखल घेत मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून ही रक्कम कापण्याचे आदेश दिले आहेत. मुख्यमंत्री माझी यांनी स्पष्ट केले की, राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यासाठी न्यायालयाचा अवमान आणि घटस्फोटित महिला व मुलांशी गैरवर्तन करणे हे पूर्णपणे अस्वीकार्य आहे..Supreme Court Maintenance Ruling : पत्नीचे परपुरूषाशी संबंध, पतीकडून पोटगी मिळवण्याचा अधिकार नाही; सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वाचा निकाल.किती रक्कम कापली जाईल? मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशांनुसार, राज्य सरकारने संबंधित महिला आणि मुलांना पोटगीची रक्कम देण्याबाबत सूचना जारी केल्या आहेत. मुख्यमंत्री कार्यालयाने स्पष्ट केले की, पोटगी देण्याबाबत न्यायालयाचा आदेश प्राप्त झाल्यानंतर, विभागीय वेतन व वितरण अधिकारी संबंधित सरकारी कर्मचाऱ्याचे मासिक पगाराचे बिल तयार करतील, न्यायालयाद्वारे निश्चित केलेली पोटगीची रक्कम त्यातून कापतील आणि ती इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरणाद्वारे थेट घटस्फोटित महिला किंवा मुलाच्या बँक खात्यात जमा करतील..माझी यांनी राज्य सरकारच्या 'ह्युमन रिसोर्स मॅनेजमेंट सिस्टम'मध्ये पोटगीशी संबंधित प्रकरणांचा समावेश करण्यासाठी त्यात सुधारणा करण्याचे निर्देशही दिले.या निर्णयामुळे केवळ न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालनच होणार नाही, तर संबंधित महिला आणि मुलांना भेडसावणाऱ्या अडचणीही मोठ्या प्रमाणात दूर होतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.