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Divorce Maintenance : कर्मचाऱ्यांना झटका ! पत्नीला पोटगी दिली नाही तर थेट पगारातून कपात; सरकारचा मोठा निर्णय

Salary Deduction : सरकारी कर्मचाऱ्याने घटस्फोटित पत्नी किंवा मुलांना न्यायालयाने ठरवलेली पोटगी न दिल्यास ती थेट पगारातून कापली जाणार आहे.न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन आणि घटस्फोटित महिला व मुलांशी गैरवर्तन अजिबात सहन केले जाणार नाही.
Odisha Government Orders Salary Deduction for Unpaid Maintenance

Odisha Government Orders Salary Deduction for Unpaid Maintenance

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

Odisha Government Orders Salary Deduction for Unpaid Maintenance : ओडिशा सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांवर परिणाम करणारा एक नवीन आदेश जारी केला आहे. या आदेशानुसार, जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने आपल्या घटस्फोटित पत्नीला पोटगी दिली नाही, तर ती रक्कम थेट त्यांच्या पगारातून कापली जाईल आणि घटस्फोटित पत्नीच्या खात्यात जमा केली जाईल.मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी यांनी याबाबत निर्देश दिले आहेत .

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