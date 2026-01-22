देश

Subhadra scheme : महिला लाभार्थींच्या खात्यात पाच हजार रुपये जमा! ; जाणून घ्या, कोणत्या राज्य सरकारने घेतलाय निर्णय?

Women Financial Aid : आतापर्यंत तब्बल १ कोटींहून अधिक लाभार्थींना एकूण १५ हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम हस्तांतरित करण्यात आली आहे.
Odisha Government credits 5000 under Subhadra Yojana to women beneficiaries :ओडिशा सरकारने त्यांच्या प्रमुख सुभद्रा योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात डीबीटीद्वारे ३१५ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम हस्तांतरित केली. या योजनेचा ४.५७ लाखांहून अधिक लाभार्थींना लाभ झाला आहे. आतापर्यंत १ कोटींहून अधिक लाभार्थींना एकूण १५ हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम हस्तांतरित करण्यात आली आहे.

ज्या लाभार्थींचे हप्ते बाकी होते, त्यांना मदत देण्यात आली. सरकारने सांगितले की २०२५-२६ आर्थिक वर्षासाठी नवीन नोंदणीकृत लाभार्थींनी सर्वसमावेशक कव्हरेज सुनिश्चित करण्यासाठी ही रक्कम देण्यात आली आहे.

ही रक्कम खरंतर १८ जानेवारी २०२६ रोजी जारी करण्याचे नियोजित होते, परंतु ती पुढे ढकलण्यात आली होती. सुभद्रा योजना १७ सप्टेंबर २०२४ रोजी सुरू करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत, सर्व पात्र महिलांना वार्षिक १० हजार रुपयांची मदत मिळते. जी पाच हजार रुपयांच्या दोन समान हप्त्यांमध्ये दिली जाते. योजनेअंतर्गत कमाल रक्कम ५० हजार रुपयांपर्यंत असू शकते.

दोन हप्ते कधी दिले जातात? -

राखी पौर्णिमा आणि आंतरराष्ट्रीय महिला दिनी मदतीचे दोन हप्ते दिले जातात. शेवटची ही रक्कम रक्षाबंधनाच्या दिवशी वाटण्यात आली होती. त्यावेळी, सुमारे १ कोटी महिलांमध्ये ५ हजार कोटी रुपयांची रक्कम वाटण्यात आली होती.

