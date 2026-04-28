Video: बहिणीचा पुरलेला मृतदेह उकरुन बँकेत आणला; वीस हजारांसाठी गरीब भावाचा संताप, व्हिडीओ व्हायरल

Odisha Bank Skeleton Video: ओडिसामध्ये हृदय पिळवटून टाकणारी एक घटना समोर आली आहे. बँकेत बहिणीच्या नावे असलेले २० हजार रुपये मिळावेत म्हणून एका व्यक्तीने चक्क बहिणीचा सांगाडा उकरुन काढला आणि तो बँकेत आणला. रस्त्यावरुन सांगाडा घेऊन जातानाचा व्हिडीओ सोशल मीडियात व्हायरल झालाय. .संबंधित व्यक्तीच्या मृत बहिणीचे काही काळापूर्वी निधन झाले होते. तिच्या बँक खात्यात २०,००० रुपये जमा होते. घरगुती गरजांसाठी या पैशांची अत्यंत गरज असल्याने सदरील व्यक्ती वारंवार बँकेत चकरा मारत होता. त्याने बँक अधिकाऱ्यांना आपली बहीण वारली असल्याचे अनेकदा सांगितले, मात्र बँक नियमांचे कारण देत अधिकारी ऐकण्यास तयार नव्हते..बँक अधिकाऱ्यांनी संबंधित व्यक्तीला सांगितले की, जोपर्यंत खातेदार (बहीण) प्रत्यक्ष बँकेत येत नाही, तोपर्यंत पैसे दिले जाणार नाहीत. मृत दाखला किंवा कायदेशीर वारसदार प्रक्रियेची माहिती देण्याऐवजी, "खातेदाराला समक्ष घेऊन या" असा अजब हट्ट बँकेने धरला..बँकेच्या या आडमुठ्या भूमिकेमुळे आणि कायदेशीर प्रक्रियेच्या अज्ञानामुळे तो व्यक्ती प्रचंड हताश झाला. संतापाच्या भरात त्याने आपल्या बहिणीचे थडगे उकरले आणि तिचा सांगाडा थेट बँकेत घेऊन आला. "बघा, ती मेली आहे, आता तरी पैसे द्या," असे म्हणत त्याने बँकेत आपला संताप व्यक्त केला..हृदय पिळवटून टाकणारी ही घटना ओडिसामधील आहे. सदरील व्यक्ती रस्त्यावरुन मृत बहिणीचा सांगाडा खांद्यावर घेऊन जात असल्याचं दिसून येतंय. अज्ञान, व्यवस्थेचा अडमुठेपणा.. याचं हे उदाहरण आहे. या घटनेनंतर बँकेच्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी होतेय.