सेल्फीने घेतला जीव! दुसऱ्याचा धक्का लागून नदीत कोसळली तरुणी; VIDEO VIRAL

भुवनेश्वर - सध्या कुठेही फिरायला गेल्यावर सेल्फी काढण्याचं वेड प्रत्येकालाच आहे. पण अशावेळी लोक आपण कोणत्या ठिकाणी आहे, तिथं किती धोकादायक ठिकाणी आपण आहोत याकडे दुर्लक्ष करतात आणि अपघाताला निमंत्रण मिळतं. यात अनेकदा जीवालाही धोका निर्माण होतो. आताही अशीच एक घटना घडली आहे.

सेल्फी काढण्याचा प्रयत्न करताना तोल गेल्यानं तरुणी थेट नदीत पडली. ओडिसातील सुंदरगढ जिल्ह्यात असलेल्या ईब नदीवरील कोनाकुंड पिकनिक स्पॉटवर ही घटना घडली. याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.

Shocking-Viral Video of #Sundargarh Girl’s Drowning Death Scene While Taking Selfie At Picnic Spot from atop slippery #rock

This captured video taken by one of her friends vividly depicts the deceased girl#Odisha #SelfieShocker pic.twitter.com/WxyEyFV0xJ

— Suffian (@iamsuffian) January 11, 2021