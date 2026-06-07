सरकारी बाबूची २७ वर्षे नोकरी; ३ टोलेजंग इमारती, २ आलिशान बंगले, १३ प्लॉट; २ कोटींची रोकड, सोने-चांदी अन् जमिनीची मोजणी बाकी

ओडिशात एका सरकारी इंजिनिअरकडे कोट्यवधींची रोकड सापडल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. विजिलन्स डिपार्टमेंटच्या पथकाने केलेल्या कारवाईत अधिकाऱ्याकडे मोठ्या प्रमाणावर बेहिशोबी मालमत्ता असल्याचं आढळून आलंय. ओडिशात वेगवेगळ्या ठिकाणी घर, जमीनही त्याच्या नावे आहे. वैकुंठनाथ बेहरा असं त्याचं नाव असून कंधमाल जिल्ह्यातील बालीगुडा इथं एकीकृत जनजातीय विकास एजन्सीत तो सहाय्यक म्हणून काम करतो. अधिकृत उत्पन्नापेक्षा जास्त मालमत्ता जमवल्याच्या प्रकरणी तक्रारीनंतर छापे टाकण्यात आले. यानंतर त्याला ताब्यात घेण्यात आलंय..भुवनेश्वरच्या विजिलन्स न्यायालयाकडून मिळालेल्या परवानगीनंतर विजिलन्सच्या पथकाने भुवनेश्वर, बारीपदा, जाजपूर जिल्ह्यात धर्मशाळा, बालीगुडा इथं एकूण ९ ठिकाणांवर छापे टाकले होते. या कारवाईवेळी पोलिसांना वैकुठनाथकडे निलाद्री विहार इथं चार मजली इमारत, शैलाश्री विहारमध्ये तीन मजली इमारत, पटियात एका रुग्णालयाजवळ दोन मजली घर असल्याचं समोर आलं. तसंच १३ जमिनी नावावर आहेत. यात भुवनेश्वरमध्ये सात प्लॉट आणि जाजपूर, बरईपाडातही जमीन असल्याचं कागदपत्रांमधून समोर आलं..वाहतुकीबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचं पुन्हा आवाहन, आर्थिक सल्लागार परिषद बैठकीत चर्चा.वैकुंठनाथच्या बँक लॉकरची झडती घेतली असता तपास अधिकाऱ्यांचे डोळे फिरले. जवळपास २ कोटी रुपये इतकी रोकड त्याच्या लॉकरमधून जप्त करण्यात आली. तसंच घरातूनही २ लाख ६६ हजार रुपयांची रोकड जप्त केलीय. सोन्याचे दागिने, बँकेतील रोकड, पोस्टातील बचत, गुंतवणूक आणि इतर मालमत्तेचं मूल्यांकन अद्याप केलेलं नाहीय. तज्ज्ञांच्या मदतीने इतर मालमत्तांचे बाजारमूल्य ठरवले जाणार आहे..भ्रष्टाचार विरोधी एजन्सीने चंद्रशेखरपूरमध्ये एक आणि दोन मजली इमारत आणि जाजपूर जिल्ह्यातील धर्मशाला इथं दोन मजली घर असल्याचंही सांगितलंय. सध्या त्याच्या सरकारी निवासस्थानाची झडती घेतली जात आहे. विजिलन्स अधिकाऱ्यांनी छाप्याची कारवाई पूर्ण झाल्यानंतर सविस्तर माहिती देता येईल असं सांगितलंय..अधिकृत माहितीनुसार वैकुंठनाथ बेहराने १९९९मध्ये ज्युनिअर इंजिनिअर म्हणून कामाला सुरुवात केली होती. सरकारी नोकरीच्या सुरुवातीला त्याला ६ हजार रुपये महिना वेतन होतं. दरम्यान, गेल्या २६ वर्षात त्याची वेगवेगळ्या विभागात बदली झाली. नुकतीच त्याची सहाय्यक कार्यकारी अभियंता म्हणून पदोन्नती झाली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.