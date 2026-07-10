६० वर्षे पूर्ण होताच आपोआप सुरू होणार वृद्धापकाळ पेन्शन! ज्येष्ठ नागरिकांना सरकारी कार्यालयांच्या फेऱ्यांतून दिलासा

उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी समाज कल्याण विभागाच्या आढावा बैठकीत ज्येष्ठ नागरिकांसाठी महत्त्वाचा निर्णय जाहीर केला आहे. राज्यातील पात्र नागरिकांचे वय ६० वर्षे पूर्ण होताच त्यांना कोणत्याही शासकीय कार्यालयाच्या फेऱ्या न मारता वृद्धापकाळ पेन्शन योजनेचा लाभ मिळावा, असे निर्देश त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत..मुख्यमंत्री निवासस्थानी झालेल्या बैठकीला समाज कल्याण मंत्री खजान दास उपस्थित होते.९.८० लाख लाभार्थ्यांच्या खात्यात १४५.४२ कोटी रुपयेबैठकीदरम्यान मुख्यमंत्र्यांनी थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्रणालीद्वारे जून २०२६ महिन्याची पेन्शन लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा केली. राज्यातील ९ लाख ८० हजार ९५० लाभार्थ्यांच्या खात्यात एकूण १४५.४२ कोटी रुपये जमा करण्यात आले. यामध्ये केंद्र सरकारचा ७.०२ कोटी रुपयांचा, तर राज्य सरकारचा १३८.४० कोटी रुपयांचा वाटा आहे. यापैकी वृद्धापकाळ पेन्शन योजनेअंतर्गत ६ लाख ११ हजार ज्येष्ठ नागरिकांच्या खात्यात ९१.६९ कोटी रुपये जमा करण्यात आले..पुढील २५ वर्षांचा विचार करून नियोजनमुख्यमंत्री धामी यांनी समाज कल्याण विभागाच्या सर्व योजना पुढील २५ वर्षांच्या गरजा लक्षात घेऊन तयार करण्याचे निर्देश दिले. संसाधनांचा प्रभावी वापर, आर्थिक शिस्त आणि दीर्घकालीन नियोजन यावर विशेष भर देण्यास त्यांनी सांगितले. तसेच विविध शासकीय योजनांमध्ये अधिक समन्वय साधून उत्तराखंडमध्ये प्रभावी आणि आदर्श प्रशासन व्यवस्था उभी करण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले..विद्यार्थी वसतिगृहांची कामे ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण कराअनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी उभारण्यात येणाऱ्या 'बाबू जगजीवन राम' वसतिगृहांच्या कामांना गती देण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. डोईवाला, पायनस आणि सोमेश्वर येथील वसतिगृहांचे बांधकाम ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.या सुविधांमुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांना दर्जेदार निवासी व्यवस्था आणि शिक्षणासाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध होतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.