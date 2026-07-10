देश

६० वर्षे पूर्ण होताच आपोआप सुरू होणार वृद्धापकाळ पेन्शन! ज्येष्ठ नागरिकांना सरकारी कार्यालयांच्या फेऱ्यांतून दिलासा

उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी समाज कल्याण विभागाच्या आढावा बैठकीत ज्येष्ठ नागरिकांसाठी महत्त्वाचा निर्णय केला जाहीर.
OLD AGE PENSION

OLD AGE PENSION

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी समाज कल्याण विभागाच्या आढावा बैठकीत ज्येष्ठ नागरिकांसाठी महत्त्वाचा निर्णय जाहीर केला आहे. राज्यातील पात्र नागरिकांचे वय ६० वर्षे पूर्ण होताच त्यांना कोणत्याही शासकीय कार्यालयाच्या फेऱ्या न मारता वृद्धापकाळ पेन्शन योजनेचा लाभ मिळावा, असे निर्देश त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

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