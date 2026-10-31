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J&K Politics: जम्मू-काश्मीरमध्ये राजकीय भूकंप! उमर अब्दुल्लांची खुर्ची धोक्यात? नॅशनल कॉन्फरन्समध्ये काय घडतय

24 National Conference MLAs seek changes in Omar Abdullah’s government: श्रीनगरमध्ये बंद दाराआड शुक्रवारी झालेल्या बैठकीत नाराज आमदारांनी आपल्या मागण्यांबाबत चर्चा केली.
24 National Conference MLAs seek changes in Omar Abdullah’s government - AI Image

24 National Conference MLAs seek changes in Omar Abdullah’s government - AI Image

esakal

Ashok Jawale
Updated on

Srinagar: जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यांना स्वपक्षातूनच विरोधाचा सामना करावा लागत आहे. नॅशनल कॉन्फरन्सच्या २४ नाराज आमदारांनी स्वतंत्र गट स्थापन करत पक्षांतर्गत बदल आणि मंत्रिमंडळाच्या पुनर्रचनेची मागणी केली आहे. त्यामुळे जम्मू-काश्मीरच्या राजकारणात भूकंप आला आहे.

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