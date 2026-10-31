J&K Politics: जम्मू-काश्मीरमध्ये राजकीय भूकंप! उमर अब्दुल्लांची खुर्ची धोक्यात? नॅशनल कॉन्फरन्समध्ये काय घडतय

Srinagar: जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यांना स्वपक्षातूनच विरोधाचा सामना करावा लागत आहे. नॅशनल कॉन्फरन्सच्या २४ नाराज आमदारांनी स्वतंत्र गट स्थापन करत पक्षांतर्गत बदल आणि मंत्रिमंडळाच्या पुनर्रचनेची मागणी केली आहे. त्यामुळे जम्मू-काश्मीरच्या राजकारणात भूकंप आला आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.Israel Politics: बहुमत हुकलं तरी नेतान्याहू 'प्रचंड आशावादी'! थेट विरोधकांशीच आघाडीची तयारी.नाराजीचे कारण काय?उमर अब्दुल्ला यांनी २७ ऑक्टोबरला मंत्रिमंडळात चार नव्या मंत्र्यांचा समावेश केला. या फेरबदलात संधी न मिळाल्याने काही ज्येष्ठ आमदार नाराज असल्याचे सांगितले जाते. त्यातूनच पक्षातील निर्णयप्रक्रिया, मंत्रिपदांचे वाटप आणि आमदारांना विश्वासात घेण्याच्या पद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत..फक्त २३८ लोकांचं जग! समुद्राच्या मध्यभागी वसलेलं 'हे' बेट पाहिलंय का? माणसं कशी जगतात?.श्रीनगरमध्ये आमदार कैसर जमशेद लोन यांच्या निवासस्थानी शुक्रवारी झालेल्या नाराज बैठकीला १८ आमदार प्रत्यक्ष उपस्थित होते, तर सहा आमदार दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले. नाराजांच्या गटात काश्मीर खोरे आणि जम्मू विभागातील आमदारांचा समावेश आहे..काय आहेत मागण्या?मुख्यमंत्र्यांचे सल्लागार नासिर अस्लम वानी यांना पदावरून हटवावे, उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी यांना मंत्रिमंडळातून वगळावे, दोन वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केलेल्या मंत्र्यांच्या जागी नव्या चेहऱ्यांना संधी द्यावी आणि मंत्रिमंडळाची व्यापक पुनर्रचना करावी, अशा मागण्या नाराज आमदारांनी केल्याचे समजते. पक्षाच्या जाहीरनाम्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी स्पष्ट कृती आराखडा तयार करावा, अशीही त्यांची भूमिका असल्याचे सांगितले जाते..सरकारसमोर राजकीय आव्हान?जम्मू-काश्मीर विधानसभेतील ९० जागांपैकी नॅशनल कॉन्फरन्सकडे ४१ जागा आहेत. काँग्रेसच्या सहा आमदारांसह काही छोटे पक्ष आणि अपक्षांच्या पाठिंब्यावर सरकार स्थापन झाले आहे. त्यामुळे पक्षांतर्गत मतभेद वाढल्यास सरकारच्या स्थैर्यावर परिणाम होऊ शकतो. आता उमर अब्दुल्ला आणि पक्षाध्यक्ष फारुख अब्दुल्ला या नाराजीवर काय तोडगा काढतात, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.