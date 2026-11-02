''उमर अब्दुल्ला आणि निधी राजदान यांचा विवाह शरिया कायद्यानुसार बेकायदेशीर'', 'ऑल इंडिया मुस्लिम जमात'चा आक्षेप

जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी ज्येष्ठ पत्रकार निधी राजदान यांच्याशी विवाह केल्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर दोनच दिवसांत यावरून एक नवा धार्मिक वाद निर्माण झाला आहे. 'ऑल इंडिया मुस्लिम जमात'चे राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी यांनी शरीयत आणि इस्लामिक तत्त्वांचा दाखला देत हा विवाह बेकायदेशीर असल्याचा दावा केलाय..मौलाना रजवी यांनी दिलेल्या स्पष्टीकरणानुसार, इस्लामिक तत्त्वांनुसार हा विवाह वैध मानला जाऊ शकत नाही. शरीयतच्या नियमांनुसार विवाहासाठी संबंधित स्त्री आणि पुरुष या दोघांचेही मुस्लिम असणे आवश्यक आहे. ओमर अब्दुल्ला हे मुस्लिम आहेत, मात्र निधी राजदान या मुस्लिम नाहीत; त्यामुळे इस्लामिक दृष्टिकोनातून हा विवाह स्वीकारार्ह ठरू शकत नाही..यावर अधिक भाष्य करताना मौलाना म्हणाले की, निकाहापूर्वी निधी राजदान यांनी इस्लाम धर्म स्वीकाराला का, याची खात्री अब्दुल्ला यांनी करायला हवी होती. जर त्यांनी धर्म परिवर्तन केले असते आणि इस्लामिक रीतीरिवाजांनुसार हा विवाह पार पडला असता, तरच शरीयतनुसार त्याला मान्यता देता आली असती..आपल्या भूमिकेचे समर्थन करताना मौलाना रजवी यांनी सांगितले की, इस्लाममध्ये विवाहाबाबत स्पष्ट नियम आणि अटी ठरवून दिलेल्या आहेत. जर दोघांपैकी एकही व्यक्ती मुस्लिम नसेल, तर असा विवाह कायदेशीर किंवा वैध मानला जात नाही. ओमर अब्दुल्ला यांनी लग्नापूर्वी निधी राजदान यांचे धर्मांतर करून घेणे गरजेचे होते; परंतु ही अट पूर्ण न झाल्यामुळे इस्लामिक तत्त्वांनुसार ही कृती अवैध ठरते, असे त्यांनी पुन्हा एकदा ठामपणे मांडले.