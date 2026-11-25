मध्य प्रदेशातील ओंकारेश्वर येथील गौमुख घाटावर मंगळवारी (२४ नोव्हेंबर) ‘माँ नर्मदा सेवा परिक्रमे’चा शुभारंभ झाला. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी माँ नर्मदेची विधिवत पूजा आणि महाआरती करून परिक्रमेला सुरुवात केली. दादा गुरु यांच्या नेतृत्वाखाली निघालेल्या या परिक्रमेत शेकडो भाविक सहभागी झाले आहेत. यावेळी भाविकांनी माँ नर्मदेला भव्य चुनरी अर्पण केली. मुख्यमंत्र्यांनी राज्याच्या सुख-समृद्धीसाठी प्रार्थना केली.दादा गुरु यांची ही पाचवी नर्मदा परिक्रमा आहे. या शुभारंभ सोहळ्यात मुख्यमंत्री डॉ. यादव यांनी मानवी जीवनाचे महत्त्व, जन्म-मृत्यूचे रहस्य आणि साधनेच्या शक्तीविषयी विचार मांडले..मानवी देहाचे महत्त्व आणि साधनेची शक्तीमुख्यमंत्री डॉ. यादव म्हणाले की, अनेक जन्मांच्या पुण्याईनंतर मानवी जन्म आणि देवमार्गावर चालण्याची संधी मिळते. हवा दिसत नसली तरी तिचे अस्तित्व नाकारता येत नाही. त्याचप्रमाणे सूर्यप्रकाशातील सात रंग पाहण्यासाठी प्रिझमची गरज असते. याच उदाहरणातून त्यांनी दादा गुरु यांच्या माध्यमातून ईश्वरी शक्तीची अनुभूती मिळत असल्याचे सांगितले..मानवी शरीराची खरी ताकद केवळ अन्न-पाण्यात नसून परमात्म्याने दिलेल्या आत्मशक्तीत आहे. जन्म आणि मृत्यू कोणाच्याही हातात नसतात. परमेश्वराने नियमांचे पालन आणि तप-साधना करण्यासाठी मानवी देह दिला आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.दादा गुरु पाचव्यांदा कठीण नर्मदा परिक्रमा करत असून, त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली निघालेली ही आराधना यात्रा यशस्वी होईल, असा विश्वासही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला. त्यांनी दादा गुरु यांचा पंचपरमेश्वराचे स्वरूप असा उल्लेख केला..विवेकानंदांचे विचार आणि भारताचे भविष्ययावेळी मुख्यमंत्री डॉ. यादव यांनी स्वामी विवेकानंद यांच्या विचारांचाही संदर्भ दिला. सुमारे १०० वर्षांपूर्वी स्वामी विवेकानंद (नरेंद्र) यांनी २१ वे शतक भारताचे असेल, असे भाकीत केले होते, असे ते म्हणाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आज भारताची शक्ती, भक्ती आणि सनातन संस्कृतीचे सामर्थ्य जगासमोर येत असल्याचे गौरवोद्गार त्यांनी काढले.ओंकारेश्वर येथील गौमुख घाटावर झालेल्या या सोहळ्यात शेकडो भाविकांच्या सहभागामुळे परिसरात भक्तिमय वातावरण निर्माण झाले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.