आता टाटास्काय आणि एअरटेल डिश टीव्हीवर भरणार शाळा; अर्थमंत्र्यांची घोषणा

नवी दिल्ली : आत्मनिर्भर देशासाठीचा निर्धार सिद्धीला नेण्यासाठी केंद्र सरकारकूडन आत्मनिर्भर भारत पॅकेजमध्ये भर देण्यात येत आहे. कोरोनाचे मोठे संकट भारतासाठी एक इशारा आहे, तो संदेश आणि संधी घेऊन आला आहे, असं केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आजच्या पत्रकार परिषदेत पुन्हा एकदा म्हटलं आहे. अर्थमंत्र्यांची ही आजची पाचवी पत्रकार परिषद होती. भारतीय अर्थव्यवस्थेपुढं ही एक संधी असल्याचं मत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या निवेदनात व्यक्त केलं होतं.

आज सरकारकडून ७ उपाय करणार आहोत. यात मनरेगा, ग्रामीण आणि शहरी भागातील आरोग्य, शिक्षण, व्यवसाय आणि कोरोना, कंपन्यांचा अधिनियमितकरण, व्यवसाय सुलभ करणे, सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योग, राज्य सरकारची स्त्रोत यांचा समावेश आहे. तसेच, शिक्षकांचे लाईव्ह वर्ग चॅनेलवर दाखवण्यात येणार आहेत, टाटास्काय व एअरटेलही शैक्षणिक व्हिडीओ दाखवण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

Online education during COVID19: Swayam Prabha DTH channels launched to support and reach those who do not have access to the internet; now 12 channels to be added: FM Nirmala Sitharaman pic.twitter.com/ddxHs3fuCk

— ANI (@ANI) May 17, 2020